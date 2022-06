Festival de Paris : de retour au mois de juin, la cinquième édition fait le plein de concerts d'exception

Le Festival de Paris, dont la vocation est d'offrir au plus grand nombre des concerts prestigieux dans des lieux emblématiques de la capitale, revient dès le 16 juin prochain, après une édition précédente qui avait du s'adapter à la pandémie. La 5e édition ne déroge pas à la règle et propose une sélection d'exception jusqu'au 29 juin. Voici l'ensemble des quatre rendez-vous au programme.

Les King's Singers à l'Église saint-germain-des-près le 16 juin

© Rebecca Reid

On ne présente plus cette formation vocale a cappella, célèbre dans le monde entier. Crée en 1968 par les anciens élèves du King's College de Cambridge, elle est composée de 6 membres - 2 contreténors, un ténor, 2 barytons et une basse - et propose traditionnellement un répertoire mêlant jazz, pop, gospel et chants traditionnels. Pour leur venue exceptionnelle à Paris, ils proposeront au public un florilège d'airs de John Tavener, Igor Stravinsky, Robert Parsons, Félix Mendelssohn ou encore Maurice Duruflé.

Le tout dans la sublime église Saint-Germain-des-Prés, qui révélera toute la beauté de ses décors peints après sa rénovation en 2020. Un événement rarissime qui mérite le détour.

Les King's Singers, 16 juin, 20h30, Eglise Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e.

la soprano marie perbost au musée de la vie romantique le 22 juin

© Marieperbost.net

Un répertoire idoine pour le Musée de la Vie Romantique, interprêté par une soprano qui excelle dans le lied. Pour cette deuxième soirée du Festival de Paris, Marie Perbost, désignée en 2020 Révélation artiste Lyrique aux Victoires de la musique classique, va interpêter dans l'hôtel Scheffer-Renan (Paris 9e) certains des plus beaux airs du répertoire romantique et de la chanson lyrique, invoquant tour-à-tour les compositeurs Reynaldo Hahn, Franz Schubert, Kurt Weill, André Messager ou encore, entre autres, Marie Dubas.

Nicolas Chesneau, reconnu comme chef d'orchestre autant que chanteur, officiera cette fois au piano pour accompagner la soprano. Une soirée idéale pour faire revivre les plus belles heures de ce lieu, qui a souvent vu George Sand venir rendre visite, en voisine, au peintre hollandais Ary Scheffer, qui y habitait.

Marie Perbost, soprano, Nicolas Chesneau, piano, 22 juin, 20h30, Musée de la Vie Romantique, Paris 9e.

david fray et victor julien-laferrière à la Tour Eiffel le 27 juin

© F.Berthier/Warner; N.Maeterlinck/Belga/AFP

Une soirée entre habitués. Habitués des lieux, puisque le Festival de Paris retrouve le premier étage de la tour Eiffel, dans un tempo idéal, sur fond de soleil couchant sur la capitale au fil du concert. Habitué du Festival aussi, avec le retour du pianiste David Fray dans la sélection.

Alors qu'il sera de nouveau à la tête de son festival L'Offrande musicale, qui vise à promouvoir la cause du handicap sur ses terres natales, les Hautes-Pyrénées, dès le 29 juin, il viendra interpêter au clavier un programme qu'il connait sur le bout des doigts, et qu'il transmet avec toute sa sensibilité et son sens de la nuance.

Schubert - le plus proche de sa sensibilité selon ses mots - Beethoven et Brahms résonneront au coeur de la dame de fer, accompagnés de l'un des plus brillants violoncellistes de sa génération, Victor Julien-Laferrière, qui a déjà pu faire parler son talent au sein des plus grandes formations orchestrales.

David Fray, piano, Victor Julien-Laferrière, violoncelle, 27 juin, 20h30, tour Eiffel, Paris 7e.

jakub jósef orlinski à la sainte-chapelle le 29 juin

© Jiyang Chen

Une fin en apothéose. La sublime Sainte-Chapelle, nichée au coeur de l'île de la Cité, fera résonner du haut de ses verrières de 15 mètres la voix incomprarable du contre-ténor Jakub Józef Orliński. Pour le dernier concert de cette édition 2022, l'un des monuments nationaux les plus visités sera ouvert au chanteur polonais, désormais incontournable dans la galaxie lyrique, et connu pour sa capacité à sortir des cadres pour mieux s'adresser à tous les publics, à l'image de ses talents de danseur de Breakdance.

Accompagné par l'ensemble baroque «Il Giardino d'Amore» de son compatriote Stefan Piewniak, il proposera une sélection royale, avec des airs d'Antonio Vivaldi et Georg Friedrich Haendel. De quoi profiter dans les meilleures conditions de la pureté sans égale de sa voix.

Jakub Józef Orliński, Il Giardino d'Amore, 29 juin, 20h30, Sainte-Chapelle, Paris 1er.