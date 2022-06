Fête du cinéma : une pluie de stars déclarent leur amour du 7e art dans une bande-annonce étonnante

La Fête du cinéma, qui se tiendra du 3 au 6 juillet, a dévoilé ce mercredi la bande-annonce de cette nouvelle édition. Elle convoque, devant la caméra, un casting 5 étoiles à une réunion de «désintox» un peu particulière.

Alors que la crise sanitaire a malmené l’industrie du cinéma et face à la concurrence des plates-formes de streaming, la fête du cinéma déclare sa flamme au 7e art dans une bande-annonce qui réunit des acteurs et réalisateurs bien connus du public.

A l’écran, dans la pénombre, Stéphane de Groodt anime en effet une réunion de désintox d’un nouveau genre. Face à lui, un parterre d’artistes visiblement accros. Une dépendance qu’ils ne vont pas tarder à dévoiler.

Des artistes en mal de cinéma

«Je m’appelle Gustave. Hier j’ai menti. J’ai dit à ma femme que j’allais acheter du vinaigre blanc, je suis sorti et j’ai craqué», lance ainsi le réalisateur Gustave Kervern. Et Alice Belaïdi d’enchaîner. «Moi c’est Alice. J’en chiale la nuit, j’ai essayé tous les produits de substitution en ligne», explique-t-elle. «Ça marche qu’un temps, c’est des chimères», la coupe Thomas NGijol. «Tu veux juste goûter et tu retrouves toutes les sensations», poursuit Aïssa Maïga.

«T’es le dans le noir, calé et "Bam", tu entends des voix. Il y a le frisson qui monte», partage alors Camille Chamoux, elle aussi frappée par cette mystérieuse addiction.

Une dépendance finalement loin d’être mauvaise pour la santé, qui conduit Stéphane de Groodt à conclure : «Je vais vous dire ce qu’il faut faire. Il faut replonger. Il faut se lâcher», enjoignant la fine équipe à crier son amour pour le 7e art. Et toute la bande de reprendre en cœur «j’aime le cinéma», invitant le public à découvrir les films en salle à l’occasion de la 37e édition de la fête du cinéma.

Nous aussi on aime le Cinéma !!!





En exclusivité pour vous, le film annonce de la #feteducinema 2022 !



Co-produit par @canalplus, Partenaire Officiel de La Fête du Cinéma.





Vous aussi, assumez votre amour du grand écran en partageant vos meilleures expériences pic.twitter.com/V2iOvvfLCa — Fête du Cinéma (@feteducinema) June 1, 2022

L’année dernière, 3,5 millions de spectateurs ont assisté à ce rendez-vous annuel. Un chiffre très légèrement supérieur à 2019, avant la pandémie, témoignant au final de l'envie du public de se rendre en salle.

Cette année, elle aura lieu sur quatre jours, du 3 au 6 juillet, avec comme toujours des billets à 4 euros.