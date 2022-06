Une statue de Molière signée Xavier Veilhan inaugurée à Versailles ce mercredi

Une statue à l’effigie de Molière sera inaugurée ce mercredi 1er juin au soir à Versailles, pour le 400e anniversaire du dramaturge.

Molière fait son retour à Versailles. Alors que cette année marque le 400e anniversaire de la naissance de Molière, Versailles célèbre le dramaturge favoris de Louis XIV. Une statue à l’effigie de Jean-Baptiste Poquelin va être inaugurée ce mercredi 1er juin dans l’ancienne cité royale. Une inauguration qui coïncide avec le lancement de la 26e édition du Mois Molière, festival de théâtre proposé tous les ans tout au long du mois de juin dans la ville.

Une première statue de Molière à Versailles

Commandée par le maire François de Mazières à l'artiste contemporain Xavier Veilhan, bien connu pour ses œuvres colorées aux lignes saillantes, cette statue sera la première consacrée par la ville à Molière, alors même qu'au XVIIe siècle, c'est dans la cité royale et devant le roi soleil que le dramaturge a créé plusieurs de ses pièces, à l'instar de son premier «Tartuffe», mais aussi «George Dandin», «L'amour médecin» et «L'impromptu de Versailles».

Haute d'1,80 mètre et pesant 250 kilos, elle mettra en scène Molière à moitié allongé. Une posture dans laquelle le sculpteur Jean-Jacques Caffieri l'avait immortalisé au 18e siècle, que l'on peut voir dans le hall de la Comédie Française et dont s'est inspiré Xavier Veilhan, qui en 2009 avait déjà exposé plusieurs œuvres monumentales dans l'enceinte du château.

Cette fois, cette nouvelle création sera installée aux abords de la gare routière de Versailles dans un bosquet, lui aussi spécialement imaginé pour l'occasion. Un symbole qui n'a pas été choisi par hasard, faisant référence aux représentations données par Molière dans les jardins du château.

Avec cette statue, le maire de la ville entend bien rendre hommage, en cette année de célébration, à l'auteur de renommée internationale mais aussi à l'artiste populaire, comme il l'a expliqué à l'AFP : «Quand vous allez à Salzbourg, vous voyez Mozart partout, ils valorisent leur histoire... Molière incarne la culture française mais aussi une culture populaire de haut niveau».

Coup d'envoi du mois Molière

Une culture populaire exigeante qu'il défend chaque année depuis 26 ans à travers le Mois Molière, festival de théâtre qui investit la ville tout au long du mois de juin et dont la 26e édition est lancée ce mercredi. Pour inaugurer cette nouvelle édition, c'est d'ailleurs une pièce de Molière, «L'impromptu de Versailles», qui sera donnée dès ce soir dans les grandes Ecuries.

Au total, ce seront plus de 300 représentations jouées dans soixante lieux, en intérieur mais aussi en extérieur, qui seront proposées jusqu'au 30 juin.

Parmi les temps forts : Salomé Villiers y reprendra notamment les 8 et 9 juin son adaptation du «Montespan» d'après Jean Teulé, qui lui a valu lundi dernier de recevoir le Molière de la révélation féminine. Jean-Pierre Daguerre y jouera les 3 et 4 juin «Le voyage de Molière». Xavier Lemaire y dévoilera les 16 et 17 juin en avant-première d'Avignon son adaptation de «Madame Ming», d'après le roman d'Eric-Emmanuel Schmitt.

Plusieurs pièces à succès y seront également données comme «Lorsque Françoise paraît» (le 10 juin), «Les poupées persanes» ( le 6 juin), ou encore «Dans les forêts de Sibérie» (le 7 juin). Le programme complet est accessible en ligne.