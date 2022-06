José Luccioni, acteur de doublage dont la voix est bien connue du grand public, notamment pour être celle d’Al Pacino dans les versions françaises de ses films depuis 1995, s’est éteint ce jeudi 2 juin à l’âge de 72 ans.

Une voix atypique iconique. José Luccioni, voix française d’Al Pacino, est décédé ce jeudi 2 juin à 72 ans. Fils du baryton Jacques Luccioni et de la comédienne Micheline Luccioni (vue dans Gervaise de René Clément) et diplômé du Centre d'Art Dramatique, à Paris, José Luccioni avait commencé une carrière d’acteur en 1972 avant de devenir comédien de doublage.

Il est principalement connu pour avair été le doubleur officiel d’Al Pacino dans 23 films, mais sa voix est aussi familière aux fans de jeux vidéo, puisqu’il prêtait notamment sa voix à Victor Sullivan de Uncharted et Torbjörn d'Overwatch.

Il a aussi doublé Bill Paxton dans Aliens, le retour, et Predator 2, Beau Bridges dans une dizaine de films et séries (dont Stargate et Homeland), John Travolta dans Carrie au bal du diable et Un cri du coeur, Ron Perlman dans Alien, la résurrection, Michael Rooker dans The Suicide Squad, John Turturro dans La couleur de l’argent et Les anges de la nuit, Harvey Keitel dans Mon beau-père et nous et Moonrise Kingdom ou encore Joe Mantegna dans quatre films.

José Luccioni a aussi dirigé les équipes de doublages d’un très grand nombre de films et séries à succès (Gone baby gone, Prince of Persia, Black Panther, Cobra Kai, The Leftovers, Vikings : Valhalla…).

Après les récentes disparitions de Bernard Tiphaine (voix de Chuck Norris) en octobre 2021, Jacques Frantz (voix de de Niro) en 2021, Dominique Paturel (J.R. dans Dallas) ou encore Jean-Louis Faure (Bryan Cranston) en 2022, c’est donc encore un grand nom du doublage qui s’en va, et les internautes pour qui cette disparition scelle encore un peu plus la fin de toute une époque chère à leur cœur en sont très tristes.

Encore un grand qui s'en va...



Au revoir mon cher José Luccioni, toi qui restera à jamais la célèbre voix française d'Al Pacino et qui aura marqué le cinéma... Tu vas nous manquer, vieil ami... pic.twitter.com/VxcYnuS68S — Demetra Felina (@dinoradar) June 2, 2022

En souvenir de José Luccioni (1949-2022)

https://t.co/3su8aRRjxT pic.twitter.com/4e2q70KDKp — Flo, le lobbyiste de Dieu, aka Nicolas Cage (@Tr1v1alPPan) June 2, 2022

Mort de José Luccioni, la voix de #AlPacino. Si on ne devait retenir qu'une scène ? Dur, mais on relève le défi... #RIP #AnyGivenSunday pic.twitter.com/vjyLYDUq0W — AlloCiné (@allocine) June 2, 2022

Luccioni, la voix française de Al Pacino est parti.



Parmi tous les souvenirs, celui là.





Heat [1995] pic.twitter.com/EOCaX8PbjG — (@artyshowboy) June 2, 2022