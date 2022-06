Marseille : la réplique de la grotte Cosquer, le «Lascaux sous-marin», ouvre ses portes aujourd'hui

La réplique de la grotte Cosquer ouvre ses portes au public, ce samedi 4 juin à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Vieille de 20.000 ans, c’est l’un des plus beaux vestiges de la Préhistoire.

Un joyau de la préhistoire. Véritable chef d'oeuvre de l'art pariétal, la réplique de la grotte Cosquer ouvre ses portes dès aujourd'hui à Marseille.

Appelée aussi le «Lascaux sous-marin», elle a pris place à la villa Méditerranée, un bâtiment moderne, mais jusqu'à présent inexploité, situé à côté du Mucem.

Découverte en 1985 par Henri Cosquer, la grotte est vieille de 20.000 ans et ses parois rocheuses sont jonchées de plus de 500 peintures rupestres.

Chevaux, bisons et pingouins

Ainsi, après deux ans et demi de travaux, la société Kléber-Rossillon, choisie pour conduire et gérer ce projet de 23 millions d'euros, ouvre au grand public la troisième copie d'une grotte préhistorique en France après celles de Lascaux en Dordogne et de Chauvet en Ardèche qu'elle avait déjà réalisées.

Henri Cosquer, 72 ans, plongeur-scaphandrier et animateur d'une école de plongée en Méditerranée, était tombé par hasard, par 37 mètres de fond, sur l'entrée de la grotte qui porte aujourd'hui son nom.

Sur ses parois émergées, un spectacle inoubliable l'attendait : la représentation de 229 figures de 13 espèces animales, des chevaux, bouquetins, bovidés, cerfs, bisons, antilopes saïga, mais aussi phoques, pingouins, poissons, jamais vus dans les autres grottes préhistoriques déjà découvertes.

«Notre volonté était de montrer à un large public ce lieu inaccessible, mais aussi de conserver un patrimoine voué à disparaitre par la montée de la mer», ont expliqué les promoteurs du projet «Cosquer Méditerranée».

800.000 visiteurs attendus cette année

Bercé par la voix du comédien Philippe Caubère, sur un récit du préhistorien Thierry Felix, les visiteurs vont se glisser en silence dans un jardin minéral reconstitué avec ses stalactites, ses effets mouillés, ses transparences, sa patine et ses bassins d'eau reflétant la roche.

Les principaux panneaux de la grotte, copiés par des artistes plasticiens, se succèdent sous des faisceaux lumineux: «La plage» (porte d'entrée de la découverte), «le panneau des chevaux», «les animaux marins», «le grand puits» avec ses mains noires et «le panneau des bisons» et ses mains rouges.

Si l'original de la grotte Cosquer est plus grand que sa réplique, «1.750 m2 de caverne, 100% des parois peintes et 90% des parois gravées seront montrées» assure Laurent Delbos, chef du chantier.

La visite prend fin au dernier étage du bâtiment par des expositions consacrées à la préhistoire et au changement climatique avec notamment une projection dynamique illustrant la montée des eaux dans la baie de Marseille.

Quelque 800.000 visiteurs sont espérés la première année, 500.000 les suivantes.