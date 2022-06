Art : la collection personnelle d'Hubert de Givenchy mise aux enchères

La collection personnelle du couturier français Hubert de Givenchy, estimée à 50 millions d'euros, sera mise en vente aux enchères chez Christie's à Paris, a indiqué l’AFP.

Tableaux de Miro et Picasso, mobilier XVIIIe Régence... À partir de mercredi 8 juin, la collection personnelle du couturier français Hubert de Givenchy sera mise aux enchères chez Christie's à Paris. Au total, plus de 1.200 lots seront exposés du 10 au 14 juin dans les salons de la maison de vente. Le grand public pourra ainsi découvrir l'ensemble des trésors qui ont accompagné le couturier, décédé en 2018, au quotidien dans son hôtel particulier parisien, où il a vécu avec son compagnon Philippe Venet.



Environ 800 lots «phares» seront proposés aux enchères lors de quatre ventes physiques au théâtre Marigny puis chez Christie's du 14 au 17 juin, précise l’AFP. En parallèle de ces lots, une vente en ligne portant sur 400 lots de moindre importance est prévue du 8 au 23 juin. «Les meubles comme les objets doivent être caressés, regardés et aimés», avait pour habitude de dire le couturier.

200 tableaux de maîtres anciens et modernes

Estimée à 50 millions d'euros, sa collection contient plus précisément «quelque 200 tableaux de maîtres anciens et modernes, une centaine de sculptures, des meubles français et européens et de nombreux objets décoratifs». Si elle «ne comporte pas de vêtements, elle reflète la passion de la légende de la haute couture pour les tissus et les étoffes qui habillent ses canapés et ses fauteuils et dont témoignent aussi deux tissus peints par l'artiste Claudio Bravo», précise Christie's. Durant sa carrière, il a notamment habillé Jackie Kennedy et l'actrice Audrey Hepburn, sa muse et confidente.

Profondément enraciné dans la culture française, le couturier considérait sa passion pour l’art, la décoration et les jardins comme une extension de son travail de couturier. Le vert, l’or, le blanc et le noir étaient ses couleurs de prédilection. Enfant, il avait grandi auprès d'un arrière-grand-père réalisateur de décors pour l’Opéra de Paris et d’un grand-père administrateur de la manufacture de tapisserie de Beauvais, également grand collectionneur.