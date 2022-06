Hugo, Balzac, Flaubert, Baudelaire... leurs courriers mis aux enchères à Paris

Une série de lettres signées Victor Hugo, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac ou encore Georges Sand seront vendues aux enchères jeudi 9 juin à Paris par la maison Cornette de Saint-Cyr.

De précieuses missives. Plusieurs courriers mais aussi des carnets de notes et manuscrits signés par les grandes plumes du XXe siècle et issues de la collection d’un passionné de littérature et ancien universitaire Jean-Luc Mercié vont faire l’objet d’une vente rare. Au total, ce sont près de 350 lots qui seront proposés. Des courriers écrits de la main de Victor Hugo, Honoré de Balzac, Stendhal, Gustave Flaubert, George Sand, Charles Baudelaire ou encore Paul Verlaine.

Des dizaines de courriers

Parmi les pièces fortes, une dizaine de lettres de Victor Hugo, dont un plaidoyer contre la peine de mort adressé au journaliste Auguste Vacquerie et écrit en 1866, est estimé entre 8.000 et 10.000 euros. «Partout le progrès est remis en question. Partout la liberté est reniée. Partout l’idéal est insulté. Partout la réaction prospère sous ses divers pseudonymes, bon ordre, bon goût, bon sens, bonnes lois, mots qui sont des mensonges», y note Victor Hugo, dont on découvre également des courriers plus personnels destinés par exemple à sa belle-fille.

Huit lettres de Gustave Flaubert se retrouvent par ailleurs dans cette collection. Deux d’entre elles sont estimées entre 10.000 et 15.000 euros. La première est une sévère critique destinée à Ernest Feydeau, la seconde, adressée à sa maîtresse Louise Colet, en 1852, évoque la création littéraire de «Madame Bovary», ouvrage publié quatre ans plus tard. «Tu n’as point je crois l’idée du genre de ce bouquin. Autant je suis débraillé dans mes autres livres autant dans celui-ci je tâche d’être boutonné et de suivre une ligne droite géométrique nul lyrisme, pas de réflexion - personnalité de l’auteur absente. Ce sera triste à lire», y explique l’auteur.

Une lettre de Baudelaire adressée à sa mère avec qui il entretient des relations difficiles, une de Stendhal écrite à sa sœur, un courrier de George Sand destiné à son amant Gustave Flaubert ou encore une missive de Paul Verlaine faisant allusion à un texte sur Rimbaud seront mis en vente.

Entre 40.000 et 50.000 euros pour une édition originale

Outre ces échanges épistolaires, un carnet de note signé Guillaume Apollinaire et plusieurs éditions originales de Jean Cocteau, Robert Doisneau, Salvador Dali, Jacques Prévert composent cette collection, dont la pièce la plus coûteuse est un exemplaire original du roman de Julien Gracq, «Le Rivage des Syrtes». Estimé entre 40.000 à 50.000 euros, il est accompagné d’une lettre de l'auteur à Jean-Luc Mercié, dans laquelle il relate son projet littéraire. Un texte inédit.