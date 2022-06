Top Gun : la Paramount est accusée d'avoir violé le droit d'auteur

Les Studios Paramount sont poursuivis en justice pour violation du droit d’auteur sur «Top Gun» par la famille de l’auteur dont les écrits ont inspiré le film de 1986.

Le ciel s’assombrit pour Top Gun. Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Californie ce lundi, les héritiers d'Ehud Yonay, qui a publié un article en 1983, «Top Guns», qui a inspiré le film, déclarent que la société de distribution Paramount n'a pas racheté les droits de la suite récemment sortie au cinéma : «Top Gun : Maverick».

Shosh et Yuval Yonay, respectivement veuve et fils de l’auteur, affirment avoir envoyé un avis de résiliation à Paramount et que les droits leur sont revenus en janvier 2020, indique la plainte obtenue par CNN.

Selon les héritiers de l’auteur, la production de «Top Gun : Maverick» ne s'est terminée qu'en mai 2021, soit plus d'un an après que le studio Paramount a su qu'il n'avait plus les droits sur le matériel source qui a donné naissance au deuxième volet. Les Yonay demandent une injonction pour empêcher Paramount de distribuer la suite du film ainsi que des dommages d'un montant non précisé.

«Ces allégations sont sans fondement et nous nous défendrons vigoureusement», a déclaré Paramount Studios à CNN dans un communiqué.

«Top Gun Maverick», qui met de nouveau en vedette Tom Cruise dans la peau du pilote d'essai de la marine Pete «Maverick» Mitchell, ancienne tête brûlée désormais capitaine, devait initialement sortir en juillet 2019, mais a subi de nombreux retards et se trouve actuellement au sommet du box-office national pour la deuxième semaine consécutive.