Bande dessinée : l’artiste Chris Ware star d'une expo inédite à la BPI

Jusqu’au 10 octobre prochain, l’artiste américain Chris Ware se dévoile dans une exposition à la Bibliothèque publique d’information, à Paris.

En 2021, l’auteur de bande dessinée Chris Ware se voyait décerner le Grand Prix du Festival d’Angoulême pour l’ensemble de son œuvre. Un an plus tard, l’Américain fait l’objet d’une exposition à la Bibliothèque publique d’information (Paris 4e), et ce jusqu’au 10 octobre 2022, en partenariat avec ce même festival.

Depuis trente ans, l’auteur a fait preuve d’une «inventivité exceptionnelle», comme le rapporte la BPI, et a déjà été distingué par de nombreux prix internationaux. Cette exposition rétrospective, élaborée en étroite collaboration avec Chris Ware – ainsi que Benoît Peeters et Julien Misserey, tous deux spécialistes de son œuvre – présente ses différents travaux et ouvrages. Le parcours, principalement chronologique, s’attache aux évolutions perceptibles dans son œuvre, qu’elles soient graphiques ou narratives.

© Chris Ware

Planches originales, croquis…

De nombreuses planches originales seront présentées, au cœur de l’exposition. Des imprimés rares, des croquis et carnets de notes ainsi que des agrandissements en couleur commentés seront également exposés. Au-delà de la bande dessinée, qu’il a largement exploitée, Chris Ware s’est aussi attaché à d’autres moyens d’expression : maquettes, sculptures et constructions diverses.

Enfin, l’auteur a également mené une aventure éditoriale, via différents fascicules, des ouvrages autour de son œuvre mais également des travaux publiés dans la presse. L’auteur n’a pas été le seul consacré par la BPI, les lieux ayant déjà proposé des expositions dédiées à Art Spiegelman, Claire Bretécher, Franquin, Riad Sattouf ou encore Catherine Meurisse.



Chris Ware. Du 8 juin au 10 octobre à la Bibliothèque publique d’information (paris 4e), niveau -2.