DJ Snake, Dadju... les concerts font leur retour au Parc des Princes

Après 12 ans d’absence, les grands concerts sont de retour au Parc des Princes. DJ Snake sera sur scène dès ce samedi 11 juin, suivi de Dadju le 18 et de nombreux autres artistes.

Johnny Hallyday, Michael Jackson, Prince, les Rolling Stones… De nombreux artistes et groupes ont livré des performances inoubliables sur la scène du Parc des Princes. Néanmoins, depuis 2010 et le concert de Greenday, le lieu n’avait plus accueilli de concerts. Seules des rencontres sportives se déroulaient dans l'enceinte du stade de Boulogne-Billancourt.

63.000 spectateurs attendus

Cette période est désormais terminée, comme l’a annoncé un communiqué. DJ Snake lancera la saison des grands concerts le 11 juin, face à 63.000 spectateurs.

Fervent supporter du club du PSG, l’artiste confiait à RTL le mois dernier avoir toujours rêvé d’y jouer : «C'était quelque part au fond de ma tête, mais ça paraissait trop gros pour moi et je suis super content de réaliser ce rêve.» Pour le concert de Dadju, le 18 du même mois, 50.000 personnes seront présentes.

Les conditions d’accueil devraient être optimales, puisque l’enceinte de la porte de Saint-Cloud a été entièrement rénovée depuis 2013.

Au-delà des matchs sportifs et des concerts, le Parc des Princes propose une large gamme d’évènements, avec des séminaires, conférences et réunions d’entreprises. Au total, plus de 350 opérations par an sont organisées.