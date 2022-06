Législatives 2022 : qu'est ce que le «ballotage» ?

En période électorale, le terme de «ballotage» résonne sur tous les plateaux de télévision et antennes radio... A quoi cela correspond-il ?

Lors d'une élection à deux tours, de nombreux candidats se retrouvent en «ballotage» à l'issue du premier. Etre en ballotage, c'est ne pas avoir obtenu la majorité des voix et devoir soumettre à nouveau sa candidature aux électeurs lors d'un second tour.

En France, pour les élections législatives et la présidentielle le scrutin majoritaire uninominal à deux tours est en effet utilisé. Avec ce mode de scrutin, pour obtenir la victoire dès le premier tour, le candidat requiert l'obtention d’une majorité absolue des voix, avec parfois l’obligation de réunir un nombre minimal d’électeurs inscrits. Si ces conditions ne sont pas remplies, un second tour est organisé. Dans ce cas, les candidats toujours en course sont en «ballotage».

Un ballotage généralement qualifié de «favorable» ou «défavorable», selon les chances du candidat concerné d'être élu ou non à l'issue du scrutin.

En 2017, un candidat a été élu au premier tour des élections législatives dans seulement 4 des 577 circonscriptions. En comparaison, en 2012, 36 députés avaient été élus dès le 1er tour. Cette année, le taux de participation à 12h est déjà en baisse par rapport à 2017, avec 18,43% (contre 19,24%).