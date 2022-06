Johnny Hallyday : plus de 2.000 fans lui rendent hommage dans un festival

Dans le Cher, un festival dédié à Johnny Hallyday a rassemblé plus de 2.000 fans le week-end du 11 et 12 juin.

L’artiste, décédé il y a déjà bientôt cinq ans, continue de vivre grâce à ses fans. En effet, ils multiplient les événements hommage. Le week-end du 11 et 12 juin, ce sont plus de 2.000 fans qui se sont réunis dans le Cher, le temps du festival dédié Le Grand banquet. Une première édition avait d’ores et déjà été organisée.

«Pour moi, ce n'était pas qu'un chanteur. C'était le grand frère que je n'ai jamais eu», expliquait un admirateur pour le JT de France 3. Et il n’était pas le seul à réitérer son amour, puisque des fans sont venus de toute la France. Erik Mathieu, collectionneur et vendeur, a notamment fait la route depuis Mont-de-Marsan (Landes) pour partager sa passion et vendre quelques pièces collector, comme le rapportent nos confrères.

Un spectacle inédit actuellement en tournée

«Ça a été dur quand il est parti, alors c'est un peu pour ça qu'on organise le festival», raconte Patrick Pennetier, qui a créé Le Grand banquet avec son neveu Florian Large, à France Bleu.

Côté activités, les fans ont notamment repris les tubes de Johnny Hallyday. Il était également possible de se faire tatouer ou d’observer une exposition.

Depuis le 8 juin, le Johnny Symphonique Tour a démarré sa tournée en France. Sous la direction d’Yvan Cassar, avec la puissance d’un orchestre symphonique ou dans un écrin acoustique épuré, 12 nouvelles versions sont ainsi à découvrir.