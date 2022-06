Khéops : on a testé l'expérience de réalité virtuelle sur les pyramides à l'Institut du Monde Arabe

Jusqu’au 2 octobre prochain, l’Institut du Monde Arabe propose en avant-première une expérience exceptionnelle en réalité virtuelle. Elle nous emmène dans l’Égypte ancienne, au cœur des pyramides de Khéops.

Explorer les trésors de la Grande Pyramide depuis Paris ? C’est désormais possible. En effet, une expérience de réalité virtuelle particulièrement réussie est installée à l’Institut du Monde Arabe jusqu’au 2 octobre prochain.

Un évènement à ne pas rater lorsque l’on sait que la pyramide de Khéops est la seule des sept merveilles du monde à avoir résisté au temps. Édifié entre 2.590 et 2.565 avant J.-C., ce bâtiment en pierre haut de 146 mètres est à l’époque le plus volumineux jamais réalisé par l’homme. Et pour tous ceux qui n'auraient pas la chance de se rendre en Égypte - de plus, certains espaces sont interdits au public - l'expérience proposée tombe à pic.

Sommet de la pyramide, balade sur le Nil…

Une fois arrivés sur place, un sac à dos doté d’un ordinateur ainsi qu’un casque de réalité virtuelle vous seront remis. Dans un espace de 500m carrés, accompagné par une guide virtuelle particulièrement drôle, vous aurez alors accès à des déambulations fabuleuses durant 45 minutes.

La visite débute le long de la la façade Nord, avant d'atteindre une percée creusée au IXe siècle pour accéder à la pyramide. Vous pourrez alors pénétrer dans le tombeau du roi-pharaon Khéops, et découvrir la grande galerie. Un corridor de plus de 47 mètres vous emmènera jusqu'à la «chambre du roi».

Il sera également possible de visiter la chambre de la reine, inaccessible dans la réalité, d’escaler le sommet de la pyramide (de manière virtuelle), ou encore de découvrir les horizons de la ville du Caire, dans sa version contemporaine comme à l’époque antique.

Enfin, vous naviguerez sur le Nil afin de partir à la découverte des funérailles du roi Khéops. L’expérience, qui allie une technologie de pointe ainsi que des bases scientifiques confirmées par de grands égyptologues, est particulièrement réussie visuellement. Il n'est pas impossible que vous vous laissiez prendre à essayer d'attraper un oiseau ou à toucher l'eau transparente !

Le tout sans danger, puisque les autres utilisateurs ainsi que les murs et obstacles sont indiqués dans le casque. Il est également possible de venir en famille, puisque les enfants à partir de 10 ans sont autorisés à pratiquer l’expérience.