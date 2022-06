«Novembre» : la bande-annonce du prochain film de Cédric Jimenez dévoilée

«Novembre», nouveau film de Cédric Jimenez consacré aux attentats du 13 novembre 2015, a désormais une bande-annonce. Porté à l’écran par Jean Dujardin et Sandrine Kiberlain, le film sortira le 5 octobre.

Un teaser sombre. Les premières images du nouveau long-métrage de Cédric Jimenez ont été dévoilées ce mardi 14 juin. Un an après la sortie de «Bac Nord», le réalisateur revient dans ce film policier sombre sur les attentats du 13 novembre 2015. A l’écran, il dépeint la traque des terroristes qui s’en est suivie cinq jours durant et met en scène le travail de la brigade anti-terroriste dans cette véritable course contre la montre.

Ce premier teaser a été partagé simultanément sur les réseaux par Cédric Jimenez lui-même mais aussi Jean Dujardin, qui campe à l’écran Fred, flic au sein de la sous-direction anti-terroriste en charge de retrouver les fugitifs les plus recherchés de France, alors que l’Hexagone vient d’être frappé par une série d’attentats faisant 130 morts et 350 blessés dans la capitale et en banlieue.

Une tension palpable

«Il y aurait deux terroristes, peut-être trois, en fuite dans Paris», lance Jean Dujardin à l’écran. «Je veux que tous les indics, tous les infiltrés, tous les flics de France se coordonnent», enchaîne-t-il alors que chaque minute compte et que la menace de nouvelles attaques est dans tous les esprits. Entre interrogatoires, traque, courses-poursuites, assaut, il se dégage de cette bande-annonce sans temps mort une véritable tension.

Présenté à Cannes hors compétition en mai dernier, le film a d’ailleurs été triomphalement accueilli et longtemps applaudi lors de sa projection, rapportait à l’époque l’AFP.

Le long-métrage sortira le 5 octobre prochain en salle et réunit, outre Jean Dujardin et Sandrine Kiberlain, les acteurs Jerémie Renier, Anaïs Demoustier, Sami Outalbali, Stéphane Bak ou encore Raphaël Quenard.