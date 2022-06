Beyoncé annonce son septième album «Renaissance» pour juillet

Queen B va enfin faire son retour dans les bacs. La chanteuse Beyoncé a partagé ce jeudi le nom et la date de sortie de son nouvel opus. Six ans après «Lemonade», «Renaissance» sera disponible dès le 29 juillet prochain.

Un retour attendu. Alors que l’été dernier, Beyoncé avait confirmé travailler sur un nouveau projet, la sortie de ce septième album studio n’a jamais été aussi proche. La chanteuse américaine aux plus de 15 millions d’abonnés sur Twitter a partagé l’information sur son compte, notant sobrement sur la page de son profil «part i RENAISSANCE 7.29».

Une information confirmée par sa maison de disque Columbia Records, qui a également partagé la bonne nouvelle dans une publication sur le réseau à l’oiseau bleu, affichant sur fond noir le titre et la mention «act i». Un détail qui pourrait d'ailleurs laisser entrevoir la sortie d'un second volet.

L’album de la renaissance ?

La star qui a célébré ses 40 ans en septembre dernier et n’a pas sortie d'album solo depuis 2016 et son opus «Limonade», semble en tout état de cause avoir envie de nouveauté. Comme son nom l’indique, ce nouvel écrin pourrait être celui de la renaissance.

Un renouveau post-confinement mais peut-être également artistique. C’est d’ailleurs ce que l’épouse de Jay-Z avait laissé entendre à l’occasion d’une interview accordée en juillet 2021 à Harper's Bazaar, expliquant sentir «une renaissance émerger» après la crise sanitaire mais aussi pouvoir «aujourd'hui briser les règles». Réponse le 29 juillet.