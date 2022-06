Félix Moati : «Je vais me tourner vers des films avec une plus grande gravité»

A l’occasion de la sortie du film «Les goûts et les couleurs», ce mercredi 22 juin, une comédie drôle et attachante, CNEWS s’est entretenu avec l’acteur Félix Moati, qui incarne un personnage qui lui ressemble beaucoup.

Réalisé par Michel Leclerc, «Les goûts et les couleurs» met en scène Antony, campé par Félix Moati, placier sur un marché, et Marcia, une jeune chanteuse parisienne (Rebecca Marder), deux héros qui ne viennent pas du même milieu et n’ont pas la même vision du monde. A travers ce duo, le cinéaste explore la question de l’héritage artistique et le rapport aux classes sociales.

Dans le long-métrage, vous incarnez Anthony, un personnage énergique, tchatcheur, charmeur, qui prend la vie avec légèreté. Est-ce qu’il vous ressemble ?

C’est en tout cas ce que Michel Leclerc affirme. Il m’avait dit qu’il voulait m’écrire un film avec un personnage proche de ce que je suis, c’est-à-dire qui parle beaucoup, rapidement, qui est constamment en mouvement, et avec une attention d’enfant. Donc oui, Anthony c’est un peu moi.

Marcia (Rebecca Marder) et Anthony viennent de deux mondes différents, et au départ ne peuvent pas se supporter. Ils vont pourtant tomber amoureux. Pensez-vous que l’amour est capable de tout transcender ?

Dans une certaine mesure. Au début d’une histoire d’amour, l’action charnelle que l’on peut avoir pour quelqu’un, transcende toutes les différences, qu’elles soient culturelles, ou sociales. Mais à un moment donné, je pense malheureusement qu’il y a un retour des valeurs et des grands antagonismes, c’est d’ailleurs ce qui est montré dans le film.

J’avais très envie d’être une rock star, mais je chante très mal (...), donc je me suis rabattu sur le cinéma.

«Les goûts et les couleurs» est une romance musicale, rythmé par d'envoutantes et entêtantes chansons originales. Auriez-vous aimé faire carrière dans la chanson ?

Oui, j'aurais adoré. J’avais très envie d’être une rock star quand j’étais plus jeune. Mais je chante très mal et je n'ai aucun sens du rythme, donc je me suis rabattu sur le cinéma. A l’époque je faisais partie d’un groupe, que j’ai moi-même fondé. Je me suis même fait tatouer le nom du groupe sur le bras. Mais on m'a viré au bout d’une semaine car j’étais trop mauvais.

Comment avez-vous vécu les scènes où on peut vous voir danser, notamment sur la péniche, ou à l’occasion d’un karaoké ? Est-ce un exerce difficile pour vous de danser en public ?

Je ne suis pas très fan. Quand je sors, que je vais dans les bars, je suis plutôt un type de comptoir. Je préfère regarder les gens danser, mais je ne danse pas moi-même quand il y a du public. Pour autant, j’ai adoré tourner cette scène, justement parce qu’elle est en opposition avec ce que je ferais dans la vraie vie.

Je vais aller vers des films plus terriens, plus ancrés dans le sol, et avec une plus grande gravité.

Marcia voue un culte à Daredjane, star des années 1970 campée par la talentueuse Judith Chemla. Et vous, quels sont vos modèles artistiques ?

J’en ai plusieurs : Woody Allen, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, des peintres aussi, comme Renoir, il me fascine complètement, tout comme l’écrivain américain Philip Roth.

Avant «Les goûts et les couleurs», Michel Leclerc vous a dirigé dans «Télé gaucho» et «La Vie très privée de Monsieur Sim». Qu’est-ce qu'il vous a apporté ?

C’est le premier réalisateur à m’avoir offert un rôle principal dans un film avec des acteurs très connus, et pour appendre le métier, c’était merveilleux. Il m’a également appris l’importance de la comédie, et m’a montré que l’on peut s’emparer de sujets qui obsèdent la société française et les traiter avec légèreté et humour.

Depuis le film «LOL», sorti il y a 13 ans, vous avez tourné dans plus de 30 films. Les prochains seront dramatiques, romantiques, ou plutôt tragiques ?

Dans beaucoup de films dans lesquels j’ai joué, je me contente d’être amoureux d’une fille qui ne m’aime pas en retour. Désormais, j’ai l’impression que je vais me tourner vers des films plus terriens, plus ancrés dans le sol, et avec une plus grande gravité.