L’académie Goncourt dévoile ses 10 conseils de lecture pour l’été

A la recherche de conseil de lecture pour l’été ? Les membres de l’Académie Goncourt ont planché sur le sujet et ont sélectionné dix romans à lire pendant les vacances.

Des conseils de spécialistes. Alors ques les vacances arrivent à grandes enjambées, les dix membres de l'Académie Goncourt ont dévoilé leur «coup de coeur» du moment. Une sélection que l'Académie a relayé sur les réseaux.

Chaque académicienne et académicien ont transmis sur cette liste un titre de livre qu'ils vous conseillent pour cet été.

De Françoise Chandernagor et Didier Decoin, entrés à l'Académie en 1995 à Camille Laurens et Pascal Bruckner, derniers membres à avoir rejoint l'institution en 2020, en passant par Tahar Ben Jelloun, Patrick Rambaud, Paule Constant, Philippe Claudel, Pierre Assouline et Éric-Emmanuel Schmitt, chacun a pris soin de sélectionner un ouvrage coup de coeur parmi les nouveautés du printemps pour la grande majorité.

Tous les genres représentés

Une sélection qui permettra de plonger dans les arcanes du pouvoir russe sous Vladimir Poutine avec «Le mage du Kremlin » de Giuliano da Empoli (Gallimard), de remonter le souvenir de Noé Stephan, 35 ans, après une interpellation qui tourne mal avec «Les innocents» (Grasset) de Mahir Guven, de découvrir trois moments de vie marquants de Malika, mère de l’auteur, dans ses tentatives d’échapper «aux injustices de l’histoire des années 1950 aux années 2000» dans «Vivre à ta lumière » (Seuil) d’Abdellah Taïa.

Dans un autre registre, Judith Housez signe une comédie humaine en terre tropézienne et invite le lecteur à suivre «une troupe étrangement assortie» à Saint-Tropez pour un colloque sur Chateaubriand et l’amour dans «Chateaubriand à Saint-Tropez» (Ed. des Équateurs).

Le roman noir «Le silence d’Ingrid Bergman» (actes sud) de Denis Lachaud relatant la terrible séquestration d’une femme et sa fille avant que leur bourreau ne soit victime d’un malaise cardiaque, ou encore l’ouvrage autobiographique de Yann Moix «Verdun» (Grasset) complètent ces suggestions.

Sans oublier «Coda» (Gallimard) de Jacques Drillon, «Wonder Lands» (Verticales) d'Alexandre Labruffe, «Antipolis» (Gallimard) de Nina Leger et enfin «La poule et son cumin» (JC Lattès) de Zineb Mekouar, finaliste du Goncourt du Premier Roman 2022 avec cette ouvrage d’apprentissage de deux jeunes Marocaines.