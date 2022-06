Cinéma : que vaut «Buzz l'éclair», le nouveau film d'animation Disney-Pixar ?

«Buzz l’éclair», le nouveau film des studios Disney-Pixar réalisé par Angus MacLane, sort dans les salles obscures de l’Hexagone ce mercredi 22 juin.

Près de trois décennies après la sortie du film «Toy Story», dans lequel Andy reçoit un jouet Buzz l’éclair, héros de son film préféré, les studios Disney-Pixar ont estimé qu’il était temps de raconter la véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace.

Au cinéma le 22 juin, le nouveau film d’animation «Buzz l’éclair» embarque les spectateurs sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, où Buzz, sa supérieure Alisha, et son équipage se sont échoués. Leur mission ? Mettre au point un nouveau carburant et ramener tout le monde sain et sauf à la maison.

des séquences très drôles

En sachant que chaque fois que Buzz (doublé par François Civil) entreprend un vol d’essai, il subit une dilatation du temps. «Plus je vole vite, plus je vais loin dans le futur. J'ai compris», lance le héros, sérieux, ambitieux, et vulnérable. Puis l’impitoyable Zurg, ennemi de Buzz l'éclair et de l'Alliance Intergalactique dans «Toy Story 2», et son armée de robots ne va pas leur faciliter la tâche.

Visuellement très abouti, ce film de science-fiction, rappelant «Top Gun» et «Star Wars», offre de l’action, du suspens, et une bonne dose d’humour. Sox, l’adorable chat-robot de compagnie de Buzz est hilarant, tout comme le personnage de Darby, une mamie bourrue en liberté conditionnelle, doublée par Chantal Ladsou.

un scénario redondant

Ce film d'1h45 envoie également un joli message sur le travail d’équipe et le rôle important des amis. Et on comprend que sa célèbre réplique «Vers l’infini et au-delà», ne fait pas allusion à l’espace, mais à l’amitié, celle qu'il entretient avec sa coéquipière Alisha, que l'on peut voir échanger un baiser avec une autre jeune femme - raison pour laquelle les Emirats arabes unis ont annoncé l'interdiction du film.

Toutefois, il n’est pas sans défauts. Si la première partie est captivante, difficile de ne pas décrocher dans la deuxième, lorsque Buzz l’éclair est forcé de collaborer avec un groupe de jeunes recrues, la Zap Patrouille Junior. Les scènes se suivent, et se ressemblent. «C’est parti», «C’est re-parti», «C’est re-re-re parti», dit d’ailleurs l’une d’elles.

Quant aux lieux, ils ne sont pas diversifiés, ce qui rend l’histoire d’autant plus lassante. De plus, un clin d’œil à «Toy Story» n’aurait pas été de refus… Finalement, le personnage de Buzz est surtout un prétexte pour sortir un film d’animation d’aventures, certes divertissant, mais qui n’a rien de révolutionnaire. Malgré tout, «Buzz l’éclair» remplit sa mission : séduire le jeune public.