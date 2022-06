Décès de Jean-Louis Trintignant : Emmanuel Macron, Matthieu Kassovitz, Jean Dujardin... De nombreuses personnalités saluent la mémoire du mythique acteur

Figure incontournable du cinéma et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant s’est éteint ce vendredi à 91 ans. De nombreuses personnalités ont tenu à saluer la mémoire de celui qui avait connu la consécration avec «Un homme et une femme», et joué avec les plus grands metteurs en scène de son époque.

Jean-Louis Trintignant n’est plus. L'acteur de «Et Dieu... créa la femme» et «Amour» est «mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches», a annoncé ce vendredi 17 juin son épouse, Mariane Hoepfner Trintignant.

La triste nouvelle a laissé de nombreux admirateurs, célèbres ou anonymes, dans la peine, et ils sont nombreux à saluer sa mémoire.

Le président de la République a mis à l’honneur «un formidable talent artistique» qui «a accompagné un peu nos vies à travers le cinéma français». «C’est une page qui se tourne», a ajouté le chef de l’Etat, interrogé en marge du Salon Vivatech à Paris, rappelant la «voix douce» du comédien aux 120 films.

«Figure incontournable du cinéma français, il aura marqué de nombreuses générations et fait rayonner la France dans le monde. J'exprime toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.», a posté la Première ministre Elisabeth Borne.

Avec tristesse, j'ai appris le décès de Jean-Louis Trintignant.



Jack Lang a posté un long message sur Instagram, saluant un «visionnaire et avant-gardiste, amoureux de poésie, ami de Jean Ferrat, Léo Ferré et Louis Aragon, cet esprit humble et élégant restera dans le cœur de générations de Français qui l’ont suivi et aimé passionnément».

Pierre Lescure lui fait ses adieux avec une rose.

L'acteur Jean Dujardin a lui aussi choisi la sobriété.

Le studio Gaumont salue de son côté «un immense acteur».

Un immense acteur nous quitte.



Nos pensées à ses proches.



«Il faisait partie de ces acteurs mythiques et rares qui ont été très généreux et complets», a déclaré Matthieu Kassovitz sur l'antenne de CNEWS.

« C'est l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma français qui nous quitte aujourd'hui », a écrit la Cinémathèque sur Twitter.

"Un acteur, c'est une page blanche sur laquelle on met des couleurs. C'est très humble, la condition d'acteur."





Il savait «mieux que quiconque nous parler d'Amour», considère Valérie Pécresse.

«Immense chagrin à l’annonce de la mort de Jean-Louis Trintignant, colosse du cinéma français (et mondial)», a posté l’écrivain Mehdi Omaïs.

Pour Alexis Corbière, «Il nous aura marqué par de nombreux rôles puissants, tel sa performance dans "Z", film engagé contre le fascisme».

L'immense acteur Jean-Louis Trintignant nous quitte à 91 ans. Il nous aura marqué par de nombreux rôles puissants, tel sa performance dans "Z", film engagé contre le fascisme.



«Vous aviez une telle élégance. Une telle pudeur. Une telle dignité. Merci Monsieur Trintignant. Merci pour tout», écrit Tatiana de Rosnay.

«Cher Jean-Louis Trintignant, votre élégance, votre belle âme, votre grâce nous manqueront tant», dit Audrey Pulvar.