Fête de la Musique : les 10 événements immanquables à Paris

La fête de la musique célèbre cette année ses 40 ans d'existence. Voici dix événements afin de profiter au mieux de cette soirée événement sur Paris.

Une soirée à l’Olympia avec Angèle, Parcels , Franz Ferdinand…

Le rituel se poursuit cette année. France Inter organise une soirée pour la fête de la musique, avec des lives uniques et des exclusivités sur scène. Au programme de cette année : «Franz Ferdinand, qui a choisi les auditeurs de France Inter pour fêter ses 20 ans de carrière, Pomme et Benjamin Biolay qui offriront la primeur de leurs nouveaux titres en live avant la sortie de leur prochain album». Les Australiens de Parcels ainsi que la chanteuse Angèle seront en clôture de cette soirée.

28, boulevard des Capucines, Paris 9e. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Une dose de rock avec Order 89 et Thomas Baignères

Un très grand nombre de concerts sont organisés chaque année pour la fête de la musique. Parmi nos coups de cœur de cette année : les Bordelais d’Order 89 au Truskel, accompagnés en première partie du musicien Thomas Baignères et de l’artiste urbain Famouss.

12, rue Faydeau, Paris 2e. Entrée libre.

Une thématique folk à Pigalle

Après le rock, la folk ! En plein cœur de Pigalle, The Mixtape by PopnShot acceuillera deux showcases. En inauguration de la soirée, Reb dévoilera ses premiers titres, entre chanson française et pop. À 20 heures, Alexis Gomart présentera l'univers aux accents seventies de son 1er EP, à paraître le 1er juillet sur Sales Gosses Records.

18 et 19e arrondissements. Entrée libre.

Un open air au Petit Bain autour des musiques électroniques

Les fans de musique électronique vont être ravis de la programmation de Petit Bain. En effet, le lieu organisera un open air gratuit durant la journée, transformé en club par la suite. Six DJ set et live seront organisés sur la terrasse pour l’open air, tandis que le club se déroulera dans la salle, jusqu’à 6 heures du matin.

7 Port de la Gare, Paris 13e. Gratuit pour l'open air, 8 euros en prévente pour le club, 10 euros sur place.

Une soirée concerts, blind test et quizz au Point Éphémère

La fête de la musique reprend (enfin!) cette année au Point Éphémère. Au programme : des concerts, dj sets, un blind test géant, un quizz spécial ainsi qu’un takeover de Vénus Club !

200, Quai de Valmy, Paris 10e. Entrée libre.

Une soirée Belle Époque dans un restaurant

Le restaurant Chez Julien nous donne rendez-vous ce mardi 21 juin 2022, direction le Paris de la Belle Époque ! Au-delà du concert donné par la chanteuse electro pop rock Lorène Aldabra et de la performance de Katrina Patchett, directrice artistique de ce concept de soirée, le lieu proposera un menu dédié.

1, rue du Pont Louis-Philippe, Paris 4e.

Une virée nordique à l’Institut Suédois

Niché au cœur du Marais, le jardin de l'Institut suédois à Paris ouvre ses portes pour une soirée des plus réjouissantes. Il sera possible d’y écouter l'artiste Isabel Sörling, mais également de découvrir des danses traditionnelles de Midsommar. Le tout dans un cadre particulièrement plaisant.

11, rue Payenne, Paris 3e. Entrée libre (sans réservation) et dans la limite des places disponibles.

Une fanfare devant le carreau du Temple

La Fanfare Au Carreau, emmenée par Fidel Fourneyron, jouera les morceaux de son répertoire devant le Carreau du Temple pour célébrer la fête de la musique. La performance se déroulera dans la rue piétonne Eugène Spüller. Deux fois par mois, la fanfare réunit une cinquantaine de musiciens amateurs et/ou en cours de formation.

4, Rue Eugène Spuller, Paris 3e. Gratuit.

Des concerts autour de l’île de la Réunion à BastillE

Direction La Réunion ! L’île sera à l’honneur sur la Place de la République, dès 19h30. Au programme de la soirée : des concerts gratuits de nombreux artistes réunionnais. Une ambiance festive et dansante en perspective.

Place de la République, Paris 3e, 10e, 11E. Gratuit.

Une expérience immersive et gratuite autour du Polytope de Xenakis

Un peu d’inédit pour clôturer cette sélection spéciale fête de la musique. L’Ircam propose une expérience immersive et gratuite autour du Polytope de Cluny de Iannis Xenakis. Derrière ce nom mystérieux se trouve une expérience immersive, sonore et visuelle, conçue par le compositeur, architecte et mathématicien Iannis Xenakis.

Le spectacle, créé il y a 50 ans aux thermes de Cluny, «plongeait le spectateur dans un ouragan de lumières et de musique électronique grâce à une bande sonore spatialisée, aux crépitements de flash, ou encore aux figures dessinées par les rais de lasers et reflétées par des centaines de miroirs». Une reconstitution sera proposée pour cette soirée du 21 juin.

1, place Igor Stravinsky, Paris 4e.