Musique : 8 festivals incontournables à suivre dans toute la France cet été

Il est parfois difficile de choisir à quel festival se rendre, tant l’offre est large en France pendant l'été. Voici une sélection de huit pépites, réparties sur l'ensemble de l'Hexagone.

Inversion Fest', jusqu'au 18 juin à Lyon (69)

Nouveau venu sur la carte des festivals, InVersion convoque le meilleur de la musique urbaine, du hip-hop et de la pop. Les spectateurs pourront notamment découvrir sur scène Stromae, PNL, OrelSan, Laylow, SCH, Black Eyed Peas, M.I.A et bien d'autres artistes.

HELLFEST, jusqu'AU 26 JUIN À CLISSON (44)

Après une pause imposée par le Covid, le Hellfest revient pour une édition XXL avec 7 jours de festival sur deux week-end. Légendes du métal et pépites de l'underground se partageront les scènes. Au total, 350 performances sont programmées. Parmi les artistes présents : Deftones, Volbeat, Faith no More, Korn, Megadeth, Judas Priest, Nine Inch Nails, Scorpions ou encore Guns N'Roses, Alice Cooper, Avatar... Bonus : Metallica assurera le concert de clôture!

GAROROCK, DU 30 JUIN AU 3 JUILLET À MARMANDE (47)

Joyeux anniversaire à Garorock, qui célèbre cette année ses 25 ans sous le soleil de Marmande. Au programme : quatre jours de musique sur six scènes, un camping géant et une fête foraine. Rien que ça. Côté artistes, on retrouvera notamment Stromae, DJ Snake, Green Day, Vitalic, -M-, Martin Garrix, Ninho, OrelSan ou encore Cut Killer, The Hives et SCH.

Musilac, Du 6 au 10 juillet à Aix-les-Bains (73)

Soleil, lac et musique. Quel meilleur programme pour un festival estival ! Cette année, Musilac fête ses 20 ans avec cinq jours de festivités. Sur scène, les festivaliers pourront retrouver OrelSan, Parcels, Vianney, Angèle, -M-, Niska, Sum 41, Benjamin Biolay, Rilès, Calogero, Hatik ou encore Feu !Chatterton.

LES DÉFERLANTES SUD DE FRANCE, DU 7 AU 10 JUILLET À CÉRET (66)

Pour ses 15 ans, Les Déferlantes change de lieu et adapte sa programmation avec de nombreux artistes en vogue : Muse, Black Eyed Peas, OrelSan, Angèle, Martin Garrix, Clara Luciani… Le tout au cœur du château d'Aubiry à Céret, durant quatre jours de concerts.

Les Vieilles Charrues, Du 14 au 17 juillet 2022 à Carhaix (29)

Cet été représente un anniversaire important pour de nombreux festivals. Rendez-vous incontournable de l'été au cœur des terres bretonnes, Les Vieilles Charrues fête sa 30eme édition avec une programmation exceptionnelle : Stromae, DJ Snake, OrelSan, Angèle, Ninho, SCH, Metronomy, Bob Sinclair, -M-, Matmatah…

Live au Campo, Du 20 au 29 juillet à Perpignan (66)

Niché au cœur du centre-ville de Perpignan, le festival investira le majestueux et mythique Campo Santo. De nombreux concerts et spectacles live seront proposés, avec des noms tels que Mika, Mc Solaar, Melody Gardot, Christophe Maé, Kimberose…

BRIVE FESTIVAL, DU 21 AU 24 JUILLET 2022 À BRIVE (47)

Ce festival familial et citadin propose cette année une programmation vairée. Au menu : le groupe international des Black Eyed Peas, les meilleurs artistes de la scène française du moment (Hatik, PLK, Julien Doré, Kungs, -M-), et les jeunes pousses de la région.

