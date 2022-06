Michel Houellebecq : l'écrivain revient sur scène fin juin à Paris pour déclamer ses poèmes

Michel Houellebecq est de retour sur scène pour réciter ses poèmes. Il se produira au Rex Club, à Paris, les 27, 28 et 29 juin prochains pour y présenter son spectacle «Existence à basse altitude».

Avis aux fans de Michel Houellebecq : le célèbre écrivain remonte sur les planches du Rex Club (Paris 2e) pour déclamer de la poésie dans le cadre de son spectacle «Existence à basse altitude», en référence à un vers du poème «MIDI» publié dans «Le sens du combat», (éd. Flammarion).

L’auteur de «Sérotonine» se produira dans la boîte de nuit parisienne, transformée en théâtre pour l’occasion, lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 juin, à 19h et 21h. Le temps de six représentations, les spectateurs pourront écouter Michel Houellebcq en personne réciter plusieurs de ses poèmes.

Sur scène, la star mondiale de la littérature française contemporaine sera accompagnée de Hugues Jourdain, formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (CNSAD), ainsi que de Victorien Bornéa et Margot de Rochefort, qui ne sont pas comédiens.

une Trentaine de poèmes

Au total, une trentaine de poèmes tirés de plusieurs recueils de l’auteur seront lus sur la musique du producteur Romain Poncet, résident du Rex Club connu sous son nom de scène 'Traumer'. En sachant que certains textes n’apparaissaient pas dans le premier spectacle, présenté en novembre dernier au même endroit.

Selon Victorien Bornéat, créateur du spectacle, «’Existence à basse altitude’ est la rencontre de deux milieux underground : la poésie, la nuit. C’est un spectacle sombre qui met en scène quatre individus qui traversent un monde dévasté mais dans lequel l’amour, ou sa possibilité, existe toujours».

Le nombre de places étant très limité, il ne faut donc pas tarder à réserver en cliquant ICI.