Beyoncé : la chanteuse dévoile «Break My Soul», premier single extrait de son nouvel album

La star américaine Beyoncé a dévoilé son single «Break My Soul», extrait de son nouvel album, intitulé «Renaissance».

Le 29 juillet prochain, la star américaine Beyoncé sortira son nouvel album «Renaissance», six ans après le précédent, «Lemonade».

Pour faire patienter ses fans, la chanteuse afro-américaine de 40 ans leur a offert une belle surprise en ce premier jour d’été.

Ce mardi 21 juin, Beyoncé a en effet dévoilé son single «Break My Soul» («Briser mon âme»), premier extrait de son septième opus très attendu.

«Bey est de retour»

Le titre a été publié sur sa chaîne Youtube officielle aux alentours de 3 heures du matin, et cumule déjà près de 2 millions de vues.

«Tu ne briseras pas mon âme», répète-t-elle. «Bey est de retour et je dors vraiment bien la nuit (…) J'essaie de faire semblant, je n'y arrive jamais, nous le savons tous, Je ne peux pas briser mon âme», chante-elle encore.

La femme du rappeur Jay-Z «aurait écrit tous les titres pendant la pandémie, lorsqu’elle était désespérée et voulait absolument être sur scène et avec ses fans», rapporte The Sun, cité par le Huffington Post.

Pour célébrer cet événement, l'édition britannique du magazine Vogue a consacré la Une de son édition de juillet, en kiosques ce 21 juin, à l’interprète de «Single Lady».