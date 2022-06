Giles Foreman, coach d'acteur : «l'imagination est la principale qualité du comédien»

Formé en tant qu’acteur, Giles Foreman a coaché les plus grands : Michael Fassbender, Tom Hardy, Gwendoline Christie (Games Of Thrones), ou encore Samuel Arnold (Emily In Paris). Il raconte pour CNEWS les coulisses de ce métier, délivre quelques conseils, et analyse le formidable boom du cinéma venu d'Asie.

Comment êtes-vous devenu coach d’acteurs ?



J’ai d’abord suivi une formation à partir de mes 18 ans, au Drama Centre London. J'ai joué durant cinq ans, principalement au théâtre. Puis, un jour fatidique, Christopher Fettes m'a appelé pour remplacer le principal professeur de théâtre. Tout a commencé comme ça. J'ai réalisé que j'adorais être derrière la caméra, j'aime plus le processus des répétitions que le jeu lui-même. Puis explorer des personnages que je ne pourrais jamais espérer jouer en tant qu'acteur, car nous sommes limités par notre éventail de casting. Je considère que la narration est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour créer le changement et influencer positivement la conscience générale.

Ce qu'il y a de plus merveilleux dans mon métier, c'est quand on voit arriver au studio un jeune sans expérience et souvent issu de milieux très difficiles évoluer au fil de la formation. Je me souviens d'avoir rencontré le jeune Samuel Arnold d'«Emily in Paris», qui voulait venir étudier à Londres, mais qui ne parlait pas anglais. Il est venu quand même, a commencé par des cours à temps partiel… et voilà !! Regardez-le maintenant, un rôle principal dans un Netflix américain.



Quels seraient les trois conseils que vous donneriez à un tout jeune acteur ?



- Ne vous lancez pas dans le cinéma parce que vous voulez être célèbre, allez-y parce que vous souhaitez raconter des histoires de manière passionnée.



- Prenez la formation au sérieux, le jeu semble fluide et décontracté lorsque vous regardez de grands acteurs faire leur travail. La réalité est bien différente, ils se sont tous entraînés intensivement pour pouvoir faire ce qu'ils font.



- La profession d'acteur est notoirement précaire, mais si vous l'aimez et que vous êtes persévérant, que vous travaillez dur, les opportunités finiront par se présenter.



Quel serait votre meilleur conseil pour gérer son stress face à une caméra ?



Faites vos devoirs. Comprenez la scène et ce qui motive votre personnage. Assurez-vous d'avoir personnifié la scène, ayez une préparation pour activer votre imagination qui vous permette de vous concentrer.

Surtout, apprenez à vous aimer suffisamment pour comprendre que vous avez le droit d'être là et d'être bon. C'est incroyable de voir combien d'entre nous se sabotent à travers un récit autodestructeur.



Quels exercices peut-on faire au quotidien, en quelques minutes, pour s’entraîner à jouer ?



Eh bien, si vous connaissez le travail de Yat Malmgren, il est facile de répondre à cette question car il existe des gammes que l'on peut pratiquer - un peu comme un musicien pratiquant son violon. À part ça, il y a des exercices vocaux et physiques à faire tous les jours et, bien sûr, observer les gens, ce qui les motive, pourquoi se comportent-ils comme ils se comportent. Surveillez-vous, comment vous vous sentez, quelles sensations sont vivantes en vous. Lisez également beaucoup, allez au théâtre, à la danse, à l'opéra et au cinéma aussi souvent que possible.

Vous disiez que l’imagination était la qualité principale d’un acteur, c’est toujours le cas ?



Oui, sans aucun doute, l'imagination est la principale qualité du jeu d'acteur. Vous ne pouvez rien faire sans elle. C'est un cliché de le dire, mais pour être acteur, il faut être comme un enfant avec un potentiel imaginatif illimité.



Vous êtes notamment inspiré par la technique russe de Stanislavsky, pourquoi ?



Eh bien, en tant que coach d'acteurs au cinéma et à la télévision, vous avez généralement affaire à du réalisme - ou dans certains cas à ce que j'appelle un réalisme accru - Marvel ou The Witcher par exemple. Stanislasvki a essentiellement défini ce qu'est le réalisme et une méthodologie au moyen de laquelle on peut entraîner l'acteur à être réel dans une histoire.



Quelles sont les principales différences entre les acteurs américains et français ?



Un grand acteur est un grand acteur d'où qu'il vienne. Mais les principales différences résident dans le domaine de l'anthropologie et des références. Je pense que souvent l'acteur français a tendance à être un peu plus «intellectuel», du moins au début du processus. Il y a plus de discussions autour du texte par opposition à la réalité émotionnelle de la pièce.



Et entre le coaching sur un film ou sur une série ?



Eh bien, avec une série, vous devez comprendre des scénarios beaucoup plus complexes qui traversent 6 ou 8 épisodes et, comme vous ne filmez pas nécessairement chronologiquement, vous devez être totalement conscient de votre position dans l'histoire et de l'arc d'un personnage individuel. Cela peut provoquer un effondrement total du cerveau sur certaines séries.



On fait souvent le lien entre le coaching d’acteur et les coachs sportifs, vous êtes d’accord ?



Je connais peu le sport. Cependant, il est drôle que vous posiez cette question car l'un des étudiants du studio de Londres est le fils du grand footballeur allemand Jens Lehman. Il comparait la formation d'acteur aux sports en termes de discipline et d'application, les exigences physiques et psychologiques imposées à l'étudiant qu'il juge comparables. Je pense que l'on est comme un coach sportif, en ce sens qu'il faut savoir jusqu'où pousser quelqu'un, quand il doit se reposer, comment soigner ses blessures, etc. Pour encourager un sentiment de confiance en ses capacités.

Quel est la série ou le film qui vous a particulièrement marqué dernièrement ?

«Ozark» juste pour son éclat pur, «Euphoria» pour traiter avec respect d’un contenu très difficile.



À vos yeux, quel est le meilleur acteur ou la meilleure actrice ? Pourquoi ?



Difficile à dire ! J'aime Tahar Rahim pour sa capacité à transformer, je pense qu'il est fascinant. J'aime aussi énormément Isabelle Huppert pour sa densité psychologique, et bien sûr Tom Hardy pour son charisme pur. Puis j’ai des favoris comme Meryl Streep, Sean Penn ou Nicole Kidman de ma génération.

Existe-t-il des «mauvais acteurs» ?

Encore une fois, c'est subjectif, mais je ne supporte pas les acteurs paresseux ou vaniteux.

Il y a un véritable boom du cinéma coréen, comment l’expliquez-vous ?

Je pense que c'est parce que les Coréens sont fantastiques dans leur créativité anarchique. Ils repoussent les limites du réalisme et séduisent les nouvelles générations. Je suis en train de vous répondre dans une chambre d'hôtel à Bangkok figurez-vous ! Et je pense que l'ensemble de l'Asie du Sud-Est est en train d'émerger comme une nouvelle centrale électrique du cinéma.

Je suis ici pour travailler avec un de mes étudiants sur une série télévisée tournée ici. Il a 23 ans et aime le monde de l'anime et du manga, etc., ce qui a eu un impact énorme sur les perspectives créatives de cette région. Lorsque vous mélangez ce monde avec celui du réalisme, tout un paysage émerge et vous n'avez pas à vous en tenir aux mêmes règles - un univers magique commence à apparaître. Je pense que cela a aussi quelque chose à voir avec la science, la technologie et la façon dont les nouvelles générations vivent le monde.

Y’a-t-il des techniques spécifiques d’acting en Asie ?

Oui, si on prend le contexte japonais, ils sont influencés bien sûr par le Kabuki et le No Theater ainsi que par des praticiens plus contemporains comme la danse Suzuki et Bhutto. Tous ces éléments influencent clairement le produit et sont mélangés à des techniques occidentales qui sont également largement enseignées dans toute l'Asie.