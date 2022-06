«Partir en Livre» : la grande fête du livre jeunesse de retour dans toute la France dès ce mercredi

«Partir en livre», le grand festival du livre pour la jeunesse, revient dans toute la France dès ce mercredi 22 juin et jusqu’au 24 juillet.

Marainé par Olivia Ruiz et Christelle Dabos, le grand festival du livre pour la jeunesse «Partir en Livre» est de retour sur l’ensemble du territoire pour une 8e édition. Le coup d’envoi sera donné dans la capitale, ce mercredi 22 juin, au Centre national du livre (CNL), qui coordonne l'événement.

Cette opération gratuite pour les petits et les grands enfants, qui s’inscrit dans le cadre de l'année de la lecture, déclarée «grande cause nationale» par le président de la République en juin 2021, se tiendra jusqu’au 24 juillet, et sera placée sous le signe de l’amitié et du plaisir de lire ensemble.

A cette occasion, le CNL se transformera en Livrodrome, un parc d’attractions littéraires itinérant qui traversera la France en 10 étapes, de Paris (le 22 juin au CNL) à Marseille le 22 juillet, en passant par Liévin, Saint-Dié des Vosges, Toul, Mont-de-Marsan, Montpellier, Pamiers, Bergerac, et Saint-Étienne.

©Partir en livre

Il partira à la rencontre du jeune public pour leur offrir de nombreuses attractions littéraires, ludiques et participatives. Au total, plus de 120 auteurs, illustrateurs, éditeurs, booktubeurs et artisans du livre ont été mobilisés pour les accueillir et leur transmettre le goût de la lecture et de l’écriture.

©Partir en livre

Outre ce dispositif, de nombreuses initiatives – ateliers d’illustrations, défis de lecture, chasse aux livres, rencontres avec des auteurs… – seront organisées dans la convivialité par les bibliothèques, les libraires, les associations, ou encore les campings. Retrouvez le programme dans votre ville ICI.