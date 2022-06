Cité de la réussite : plus de 50 débats publics à suivre à Paris ce week-end

Ce week-end des samedi 25 et dimanche 26 juin, la Cité de la réussite célébrera ses 30 ans à la Sorbonne, au Panthéon et à la Maison de l’Océan, à Paris. Plus de 50 débats seront organisés autour de la thématique du temps.

Depuis 1989 et sa création dans le sublime amphithéâtre de la Sorbonne (Paris 6e), la Cité de la réussite se veut «un lieu d'échange et de dialogue entre les générations». Son but : «comprendre le monde par le dialogue et le débat pour mieux s'y insérer, s'y mouvoir et pour le transformer». Ces 25 et 26 juin, l’évènement soufflera ses 30 bougies, après une dernière édition qui s'était déroulée en 2017.

Plus de 50 débats rythmeront ces deux journées, animés par 200 intervenants du monde entier : chefs d’Etat, chefs d’entreprise, scientifiques, philosophes, cinéastes... Chaque intervention durera quatre-vingt-dix minutes et sera dirigée par un journaliste. Dix amphithéâtres seront réquisitionnés pour accueillir les 25.000 spectateurs attendus. Bonne nouvelle : l’évènement sera retransmis sur la chaîne Youtube de l'événement, mais aussi, en fil rouge pendant le week-end, sur CNEWS, partenaire de l'événement. La chaîne proposera ainsi la retransmission de rencontres entre des journalistes de la rédaction et certaines des personnalités invitées par la Cité de la réussite.

La thématique du temps

Côté sujets, on parlera «de la place de l'homme dans la société, de l'avenir de l'économie, des grands défis scientifiques et des quêtes philosophiques et spirituelles, mais aussi des préoccupations les plus fondamentales de la vie quotidienne telles que la vie, l'amour, le travail, la solidarité ou le bonheur», comme le promettent les organisateurs. Le tout autour de la thématique du temps, choisie pour cette édition. Ce thème s’est imposé de manière naturelle. En effet, «du temps calculé au travers des saisons au temps qui entrave la liberté, le problème du temps est une question qui préoccupe depuis toujours une multitude de penseurs».

Pour y répondre, la liste des intervenants invités à de quoi impressionner. L'écrivain Pierre Bergounioux, le réalisateur Stéphane Brizé, la directrice du musée du Louvre Laurence des Cars, le général Didier Castres, l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, le philosophe André Comte-Sponville, le paléontologue Yves Coppens, la chef d’orchestre Laurence Equilbey, le Directeur de recherche au CEA Etienne Klein, Apollonia Poilâne, directrice des boulangeries du même nom, l’ancien pilote Alain Prost... viendront apporter leur expertise et leur point de vue sur notre monde et notre société.

A l'image des trente années passées de la cité de la réussite, qui ont été jalonnés de moments et d’intervenants marquants. En 1989 notamment, lorsque les plus grands chefs d’entreprise et responsables politiques s'étaient rendus à la Sorbonne qui, pour la première fois depuis 1968, ouvrait ses portes à un autre public que les étudiants. Un an plus tard, alors que la chute du mur de Berlin n’avait que quelques mois, c'est Alexandre Dubcek, l’homme du Printemps de Prague de 1968, qui venait rencontrer la jeunesse européenne.

En 1994, on pouvait voir défiler tour-à-tour Jacques Chirac et Édouard Balladur, qui participaient le même jour et à deux heures d’intervalle à un débat. En 2008, sur le thème de l’Engagement, ce sont deux femmes qui venaient illuminer la scène du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne : Sa Majesté la Reine Rania Al-Abdullah de Jordanie et Sharon Stone.

Cité de la réussite, les 25 et 26 juin, Université de la Sorbonne, Panthéon, Maison de l'Océan, Paris 5e, retransmis sur CNEWS.