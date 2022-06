Tamino : «J’aime l’art qui respecte l’intelligence»

Après un premier album particulièrement remarqué en 2019, le chanteur-compositeur belge Tamino dévoilera un second opus en septembre prochain, «Sahar». Nous avons rencontré le petit-fils de l'immense star egyptienne Moharram Fouad, à l’occasion de son récent concert au Café de la Danse.

Quels sont vos premiers souvenirs, musicalement parlant ?



Enfant j’ai surtout été bercé par la collection de CDs de ma mère, qui allait du jazz au classique en passant par du rock… Il y avait les Beatles comme de la musique africaine. Elle est anthropologue donc elle s’intéressait beaucoup aux musiques du monde. Puis adolescent j’ai commencé à écouter des genres plus violents, une phase un peu obligatoire je pense (rires). Beaucoup de musique des années 1990 comme Nirvana, The Smashing Pumpkins… Puis j’ai eu une grande phase Radiohead ! J’ai commencé à jouer à 14 ans de mon côté, mais à l’époque je ne pensais pas à la musique comme métier, je voulais être acteur.



Vous avez été surpris du succès de votre titre «Habibi» ?



C’est toujours une surprise ! Après j’écris des chansons sur des thèmes qui me touchent, qui m’émeuvent, et je ne suis pas différent des autres êtres humains donc forcément cela va toucher d’autres personnes. Mais j’ai été surpris par le nombre de personnes touchées…

Pourquoi avoir laissé passer trois ans depuis votre premier album ?

On a tourné jusqu’en mars 2020, au moment du Covid. On jouait tout le temps, on était même supposés faire quelques dates l’été mais il y eu la pandémie. Dans tous les cas nous avions prévu de faire une pause, j’avais besoin de temps pour moi, de temps pour écrire. Et tout simplement de moments pour vivre une vie en dehors de la tournée.

La base de la composition est d'être ouvert à tout.

Mais au final je n’ai même pas l’impression d’avoir pris tant de temps, juste le nécessaire pour continuer à écrire.



Votre musique a un aspect très mélancolique. Vous êtes davantage inspiré par les sujets tristes ?



À vrai dire je ne sais pas d’où les chansons viennent, je sais juste que je travaille beaucoup, elles ne viennent pas toutes seules. Pour moi la base de la composition est d’être ouvert à tout. Quel que soit le genre d’expérience, ce qui t’entoure, ce que tu as entendu… Tu peux avoir la vie la plus folle du monde, avec un nombre immense d’expériences totalement folles, mais si tu n’as pas l’ouverture d’esprit pour les recevoir, il ne se passera rien. Durant la tournée, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais je n’arrivais pas à composer, c’était trop : trop bruyant, trop rapide.

Comment avez-vous vécu la période de confinement ?

Pour moi, les années d’isolation ont été celles d’avant le Covid. Je travaillais toute la journée, sans pause. Je ne voyais pas mes amis, j’étais uniquement en train de jouer. Et c’était très nouveau pour moi ce genre de vie, c’était beaucoup à recevoir. Puis j’ai composé le second album de mars 2020 à février 2022 je dirais, plus ou moins.



La tournée va reprendre, une source de motivation ?



J’ai hâte à vrai dire ! Je suis davantage apaisé à ce niveau-là. Avant, si je ratais une chanson – et quand je dis «rater», il suffisait d’une note pour que je considère que c’était un échec – ça aurait ruiné ma soirée ou même toute ma semaine ! C’était trop extrême.

J'apprécie davanatge le moment face au public. Je ne pense plus trop à cette notion de perfection.

Maintenant je relativise. J’apprécie davantage le moment face au public, je ne pense plus trop à cette notion de perfection.



Beaucoup d’artistes dévoilent leur vie privée. De ce côté-là, vous semblez beaucoup plus discret...



Ce n’est pas dans mes habitudes de manière générale de tout partager. Si je vois un joli coucher de soleil, je vais sûrement faire une vidéo, peut-être la partager, mais à un concert ça ne me fait pas le même effet. Nous vivons dans une époque très étrange où on peut littéralement tout partager. Je ne pense pas que ça soit très sain… Du moins je ne vois pas la valeur ajoutée que ça apporte.

Vos dates de concert sont pleines, vous avez une vraie communauté de fans...Quel rapport au succès avez-vous ?

J’ai été très surpris quand j’ai entendu les gens au Café de la danse hier ! Ils chantaient déjà dans les tournées précédentes, mais il y a une différence aujourd’hui car les chansons sont plus «anciennes», et ils les attendaient. Il y a un aspect presque nostalgique. Ce n’est pas si ancien, mais pour moi, quand je les chante j’ai l’impression que je dis au revoir à ma voix d’adolescent. C’est très particulier. Presque comme si je chantais les titres de quelqu’un d’autre. Et finalement c’est un peu le cas, la personne que j’étais n’est plus là, comme la personne que j’étais il y a une heure. On évolue en continu, et j’adore ça.



Avez-vous un titre qui vous tient particulièrement à cœur, pour une raison ou pour une autre ?



La première chanson qu’on a sorti, «The First Disciple», est l’une des premières où j’ai vraiment joué de l’oud. C’était important pour moi puisque je voulais apprendre à en jouer depuis très longtemps, et je me suis entraîné durant ces deux dernières années. De manière générale, j’ai l’impression que l’album questionne.

J'aime l'art qui respecte l'intelligence de la personne en face.

En tout cas j’espère, car c’est personnellement l’effet que je cherche quand j’écoute de la musique. J’aime l’art qui respecte l’intelligence de la personne en face. Pas quand on nous dit «voilà c’est comme ça, il n’y a pas d’autre interprétation à avoir». J’aime les zones grises.



D’où vient le nom de l’album, «Sahar» ?



Ça signifie «Just Before Dawn» (Juste avant l'aube, Ndlr), et c’est aussi un prénom féminin que j’apprécie. J’ai l’impression que je suis dans un entre-deux dans ma vie, et ce titre reflétait cela.



Voyez-vous ce second album comme une suite au premier ou comme une rupture ?



Je ne le vois pas comme une suite. Je ne serai jamais un artiste qui fait des albums-concepts. Peut-être qu’un jour j’y arriverai mais pour le moment j’en suis incapable. J’écris juste beaucoup de titres et je vois ceux qui vont ensemble. Je suis très solitaire durant ce processus.

Je sais qu’il y a des gens très conceptuels, qui travaillent en étant entourés, mais moi je préfère travailler seul, du moins dans les premières parties de la composition. C’est uniquement au moment de l’enregistrement que le concept se crée, que les enchaînements naissent. C’est une continuation de ma vie en tant qu’artiste, bien sûr, mais ce n’est pas « Amir Part II ».

Tamino, nouvel album en septembre 2023.