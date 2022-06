Avortement aux Etats-Unis : Michelle Obama, Billie Eilish, Madonna... partagent leur indignation face à la décision de la Cour Suprême

Alors que la Cour suprême a invalidé l’arrêt «Roe v.Wade» vendredi 24 juin, révoquant ainsi le droit constitutionnel à l’avortement, nombre de personnalités américaines s’insurgent contre cette décision, qui laisse chaque état libre d’autoriser ou non le droit à une interruption volontaire de grossesse. Parmi elles : Michelle Obama, Jane Fonda, Billie Eilish, Madonna, Rachel Zegler ou encore Alyssa Milano.

Colère et désolation. Face à la décision de la Cour suprême des Etats-Unis de révoquer l’arrêt «Roe v. Wade», qui depuis 1973 donnait la possibilité d’avorter partout aux Etats-Unis, des dizaines de stars et personnalités américaines s’élèvent publiquement contre cette atteinte à la liberté des femmes.

Dès vendredi, l’ex-première dame Michelle Obama a donné son avis sur l’annulation de cet arrêt dans un long message partagé sur ses réseaux. Elle y explique «avoir le cœur brisé pour tous les gens partout dans le pays, qui viennent de perdre le droit fondamental de disposer librement de leur corps».

Se remémorant un temps «où les femmes risquaient leur vie en ayant recours à des avortements illégaux», elle pointe du doigt les conséquences désastreuses de cette décision «horrible» pour «les jeunes filles qui ne finiront pas leur scolarité ou ne vivrons pas la vie dont elles rêvaient parce que l’Etat dans lequel elles vivent contrôle leur décision d’être mère, pour les mères d’une grossesse non viable contrainte de mener cette grossesse à terme, pour les parents qui vont voir le futur de leurs enfant s’évaporer sous leurs yeux, et pour les travailleurs de la santé qui ne pourront plus les aider sans risquer de la prison», écrit Michel Obama. «Ce moment est difficile, mais notre histoire ne s’arrête pas là», poursuit-elle.

Une Révolte qui touche toutes les générations

Une décision qui a également fait réagir ce week-end Billie Eilish, 20 ans, et Olivia Rodrigo, 19 ans, toutes deux présentes au festival de Glastonbury. «Aujourd'hui est un jour très sombre pour les femmes aux Etats-Unis», a ainsi lancé sur scène Billie Eilish, comme l’a rapporté la BBC. De son côté, la chanteuse Olivia Rodrigo a profité de son passage sur scène pour partager son indignation quant à cette décision : «Je suis dévastée et terrifiée. Tant de femmes et de filles vont mourir à cause de cela», a-t-elle expliqué selon le Daily mail. Et de poursuivre : «Je voulais dédier cette prochaine chanson aux cinq membres de la Cour suprême qui nous ont montré qu’ils se fichent vraiment de la liberté», avant de se lancer dans une interprétation du titre «F**k you» de Lily Allen, en présence de cette dernière.

Plusieurs actrices n’ont pas non plus manqué de faire part de leur colère. Rachel Zegler, incontournable Maria dans l’adaptation de «West Side Story» de Steven Spielberg ,a partagé son incompréhension. «Mais pourquoi ne pas nous laisser tranquille, mais pourquoi pensez-vous avoir un droit sur notre corps ?», a partagé la jeune femme de 21 ans. Une indignation partagée par Alyssa Milano, pour qui le 24 juin «est un triste jour pour l’Amérique».

why the fuck don’t you care about us? why the fuck do you think you have any say over our bodies? — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) June 24, 2022

Banning abortion is about controlling women and trans men.





It is about white supremacy, the patriarchy and misogyny.





It’s a sad day for America. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) June 24, 2022

Un appel à combattre cette décision

Dimanche, c’est Jane Fonda qui, dans les colonnes du Monde, a vivement fait part de sa désapprobation. «J’en suis malade», a souligné l’actrice militante de 84 ans, estimant que c'était «une vision quasi médiévale du rôle des femmes». Et d’ajouter : «La Cour suprême a perdu toute crédibilité. Elle est devenue un cloaque d’extrême droite. Je veux lutter».

Un combat que compte bien également mener la chanteuse Madonna, que cette décision «a plongé, dans un profond désespoir», expliquant sur Instagram avoir peur «pour ses filles et pour toutes les femmes en Amérique». «La Cour suprême a décidé que les droits des femmes ne sont plus des droits constitutionnels. En fait, nous avons moins de droits qu'une arme à feu», poursuit-elle, avant d’inciter les citoyennes américaines à ne pas se laisser faire.

«Nous sommes assez fortes pour combattre et donc nous allons vaincre. Nous trouverons un moyen d'en faire une loi fédérale pour protéger les droits à l'avortement !», et de conclure «Mesdames êtes-vous prêtes à combattre ?».