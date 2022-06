On a testé «Apaches de Paris», l'expérience immersive du café Grévin

Inspirée de l’univers de la série «Peaky Blinders», l’expérience immersive Apaches de Paris, au Café Grévin, embarque les visiteurs dans l’univers du grand banditisme parisien du début des années 1900.

Vous avez toujours rêvé de faire partie d’un gang et de déguster un verre dans un bar clandestin de la belle époque ? Alors direction le café Grévin pour vivre l’aventure Apaches de Paris, mêlant théâtre immersif, bar à thème et jeu de rôle grandeur nature. Dès notre arrivé, pas de temps à perdre. On est immédiatement invité à boire un verre au comptoir pour célébrer une nouvelle alliance : celle des Loups de la Butte et des Tombeurs de la Goutte d’Or.

Ces deux bandes rebelles, qui détestent les bourgeois, les flics et le travail, se sont alliées pour conquérir ce café bourgeois qui le temps d’une soirée, nous sert aussi de QG. Et le voyage dans le temps est immédiat, tant les huit comédiens sont investis et le décor est soigné. Rien n’est laissé au hasard et on prend plaisir à scruter tous les détails de cet établissement rouge et or à l’ambiance tamisée.

Une fois assis par petits groupes autour d’une grande table en bois, vient l'heure des présentations. Mais pas question de révéler sa véritable identité. Dans la file d’attente, un petit papier a été remis à chaque participant sur lequel est marqué son prénom pour l'expérience, ainsi que son métier. De notre côté, on s’est glissé dans la peau d’un chiffonnier prénommé François, et dans celle d'Emilienne, «une dégringoleuse à l'édredon», autrement dit une prostituée.

deux boissons d'époque par personne

Puis une serveuse au franc-parler vient prendre notre commande (deux boissons par personne). On a opté pour un «Fond de culotte», boisson à base de Suze et de cassis, et un Suze tonic (les cocktails existent avec ou sans alcool). D’autres pourront déguster un verre de vin ou bien une pinte de bière. Après quoi on a le choix, rester attablé et siroter tranquillement son verre tout en lisant le Petit Journal, ou bien prendre part activement à l’aventure en tentant de résoudre plusieurs enquêtes.

Pendant 1h30, les comédiens viennent en effet nous solliciter pour les aider à ouvrir un coffre censé contenir un gros butin, ou encore élaborer un plan d’attaque avec Louis, le chef des Loups de la Butte. On a aussi été amené à confesser nos péchés auprès d’un prêtre, en espérant qu’il nous dise où se trouvent les munitions. Mais on n’a pas trouvé la drogue qu’il a demandé en échange… En sachant que tous les groupes n’ont pas les mêmes missions.

Entre deux parties de fléchettes, les comédiens chantent, dansent, se bagarrent aussi, jusqu’au coup de feu fatal. Toutefois, on s’attendait à voir davantage de numéros. Autres bémols : l'intrigue est un peu décousue et notre rôle n’est pas toujours bien défini, ce qui donne lieu à des moments de flottement. De plus, l’expérience se termine de manière assez pressante.

Proposé par Sculpteurs de Rêves, Apaches de Paris offre quand même un moment hors du temps divertissant qui séduira les fans de la série «Peaky Blinders». D’ailleurs, que ces derniers n’hésitent pas à venir avec leur plus beau béret.

Apaches Paris, Café Grévin (Paris 9e), 1h30, à partir de 34€ par personne, du mardi au vendredi à 19h30, et le samedi à 17h et 19h30, jusqu'au 15 juillet.