Russel Crowe intègre le casting du thriller horrifique «The Pope's Exorcist»

A l’affiche de «Thor : love and thunder», en salle en juillet prochain, Russel Crowe a déjà un nouveau projet. L’acteur néo-zélandais va jouer dans «The pope’s exorcist», le thriller horrifique de Julius Avery. Le long métrage retrace la vie du père Gabriele Amorth, qui fût jusqu’en 2016 le prêtre exorciste du Vatican.

Russel Crowe dans la peau d’un exorciste. L’acteur oscarisé en 2001 pour sa performance dans «Gladiator» s’apprête à endosser la soutane et à faire face aux forces du mal dans le long métrage «The Pope’s exorcist».

Dans les tiroirs du studio Screen Gems depuis quelques années, le long métrage dirigé par Julius Avery semble en effet avoir convaincu l’acteur néo-zélandais de 58 ans, selon les informations de The Hollywood Reporter. C’est ce qu’a confirmé le réalisateur dans un communiqué cité par le magazine. «C'était un de mes objectifs de travailler avec Russell», a noté Julius Avery, primé à Cannes en 2008 pour son court métrage «Jerrycan». «Collaborer avec lui sur l'incroyable Pope's Exorcist est vraiment un rêve devenu réalité», a poursuivi le réalisateur, qui en 2008 donnait déjà dans le genre horrifique avec «Overlord».

Russel Crowe en prêtre exorciste du Vatican

Mêlant thriller et surnaturel, le long métrage plongera dans la vie du célèbre prêtre italien Gabriele Amorth, qui a exercé plus de 100.000 exorcismes pour le Vatican. Le film s’inspire de ses mémoires, dès années 1980 et jusqu’à son décès en 2016, période durant laquelle il a été l’exorciste en chef de la Cité papale et du diocèse de Rome. Un combat contre les forces du mal, qu’il a notamment relaté dans deux ouvrages, «Un exorciste raconte» et «Nouveau récit d’un exorciste», transposés donc prochainement à l'écran.

Le long-métrage pourrait d'ailleurs selon le magazine américain entrer en production dès septembre et conduire Russel Crowe en Irlande pour les besoins du tournage. Affaire à suivre.