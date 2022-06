George Michael : une playlist de reprises pour célébrer la Pride

Afin de coller à l’actualité de la marche des Fiertés, Apple Music a publié «George Michael Covered», une playlist de reprises exclusives de George Michael par des artistes LGBTQ+.

«Careless Whisper», «Praying for Time», «Faith»… Les fans de George Michael vont être ravis. En effet, une playlist de reprises a été publiée sur Apple Music, dévoilant des versions exclusives des titres. Le but : continuer de célébrer le mois des Fiertés et rendre hommage à George Michael.



Les neuf artistes à l’origine des reprises de son répertoire iconique sont Years & Years, MNEK, SELF ESTEEM, Jake Shears, Billy Porter, Pale Waves, Calum Scott ou encore Tiana Major9 et Serpentwithfeet. T. Au-delà d’être fans de George Michael, ces artistes ont été choisis pour «leur style avant-gardiste et la finesse de leur songwriting - à l’image de l'œuvre de la star de la pop».

Olly Alexander de Years & Years, qui a repris «Outside», explique notamment : «Une des choses que j'aime le plus chez George Michael, c'est sa capacité à incarner son récit. Il était une énorme star. Je suis sûr qu'il a dû lutter contre les problèmes qui accompagnent la célébrité mondiale, et pourtant il est resté si emblématique, si fidèle à qui il était. Il s’en amusait, même. Il essayait toujours de nouvelles choses, prenait des risques et n’avait pas peur d’être lui-même.»

De son côté, Jake Shears, à l’origine de la cover «Amazing», affirme : «George Michael m'a appris à m'amuser avec la musique. J'ai entendu parler de George pour la première fois quand j'avais environ quatre ans. Wham ! était à son apogée avec 'Wake Me Up Before You Go-Go', qui passait sur MTV. Je me souviens que mes grandes soeurs regardaient le clip. Et ils étaient partout. Leurs visages étaient partout, sur des t-shirts, dans les centres commerciaux. Et je me souviens avoir pensé que j'aimais sa voix et que c'était un très bel homme. Je me souviens m'être senti vraiment influencée et inspiré par 'Wham Rap ! (Enjoy What You Do ?)' quand j’écrivais les premiers morceaux des Scissors Sisters.»