Woody Allen envisage un dernier film avant de mettre fin à sa carrière

Interviewé hier par l’acteur Alec Baldwin, à l’occasion d’un live sur la plate-forme Instagram, Woody Allen a confié envisager mettre fin à sa carrière prochainement.

Clap de fin pour Woody Allen ? C’est ce qu’a laissé entendre le réalisateur de 86 ans, hier mercredi 28 juin, interrogé par Alec Baldwin dans le cadre d’un live Instagram. Un entretien rare pour Woody Allen qui, confronté ces dernières années à des accusations d’abus sexuels sur sa fille adoptive, est plutôt discret dans les médias.

Au fil de cette discussion, qui a conduit le duo à aborder différents sujets – des réseaux sociaux auxquels goûte peu Woody Allen à la musique en passant par l’humour et la sortie de son nouveau recueil «Zero Gravity» – l’artiste qui affiche au compteur quarante-neuf longs-métrages a confié qu’il pourrait bien raccrocher la caméra prochainement.

Woody Allen a perdu le grand frisson

En cause ? Woody Allen a perdu de son entrain. «Peut-être que je ferai un ou deux films supplémentaires, vous savez j'ai 86 ans, et j'aime rester à la maison à écrire. Je ferai probablement au moins un autre film, mais une grande partie du frisson a disparu», a expliqué Woody Allen pour qui les nouveaux modes de diffusion du 7e art font perdre au cinéma de son enchantement à ses yeux.

«Quand je faisais un film, il allait dans une salle de cinéma dans tout le pays. Maintenant, vous faites un film et vous passez quelques semaines dans une salle de cinéma. Peut-être six semaines ou quatre semaines, puis ça passe directement au streaming ou à la carte… Ce n'est pas pareil que quand j'ai commencé… Ce n'est pas aussi agréable pour moi», a poursuivi ce dernier, qui assure ne plus «s'amuser autant à faire un film».

En attendant un ultime long métrage, son dernier film «Rifkin’s festival» sortira en France le 13 juillet prochain après avoir été diffusé en 2020 dans quelques pays à l’instar de l’Espagne, où il a été tourné. Il met en scène un couple d’Américains venus assister au festival du film de San Sebastian et dont la vie de couple va être bousculée.