Cameron Diaz fait son retour au cinéma après huit ans d’absence

Alors qu’en 2018, Cameron Diaz avait annoncé mettre un terme à sa carrière, l’actrice de 49 ans revient sur sa décision. Elle s’apprête à jouer au côté de Jamie Foxx dans «Back in Action». Un titre de circonstance pour l’actrice dont la dernière apparition sur grand écran remonte à 2014.

Cameron Diaz sort de sa retraite. Absente des écrans depuis 2014 et son rôle dans «Annie», l’interprète de «Mary à tout prix» va faire son retour au cinéma. C’est ce qu’a révélé son partenaire à l’écran Jamie Foxx sur les réseaux. «Cameron J'espère que tu n'es pas fâchée que j'ai enregistré ça, mais pas de retour en arrière maintenant. (…) Cameron Diaz et moi sommes DE RETOUR EN ACTION - notre nouveau film avec Netflixfilm», a posté l'acteur Jamie Foxx en commentaire d’une conversation enregistrée entre Cameron Diaz, lui-même et un invité surprise : le joueur de football américain Tom Brady. Un clin d’œil humoristique alors qu’en mars dernier le célèbre quaterback est sorti de sa retraite un mois à peine après l’avoir annoncée.

Cameron Diaz enthousiaste mais stressée

Un retour à l’écran après huit ans sans tourner qui inquiète l’actrice. Alors que l’on entend Cameron Diaz se réjouir de ce nouveau projet, elle confie toutefois être stressée par ce retour sur les plateaux. «Merci de m’appeler, je suis tellement anxieuse en ce moment. Je fais les cent pas» explique-t-elle. Et de poursuivre : «Je suis excitée mais je ne sais pas comment on fait ça», confesse-t-elle évoquant son retour.

Pour l’aider, Jamie Foxx a eu la bonne idée de convier une autre star récemment sortie de sa retraite. «J’ai quelqu'un qui pourrait t’aider», lance l'acteur avant d’inviter la star du football américain Tom Brady, dont la retraite annoncée en mars 2022 n'aura duré qu'un mois, à rejoindre la conversation. «Je discutais avec Jamie (Foxx) et il m’a dit que tu avais besoin de conseils pour sortir de ta retraite», lance alors le champion. «Je suis plutôt doué à ce sujet», poursuit-il. Une intervention inattendue qui a amusé Cameron Diaz confessant être «preneuse de toutes les astuces».

Pour le reste, le scénario de ce long-métrage reste encore secret. En revanche, Cameron Diaz et Jamie Foxx devraient débuter le tournage dans les mois qui viennent. «La production commence plus tard cette année», a précisé Jamie Foxx, oscarisé en 2005 pour sa performance dans «Ray».

Un retour sur les plateaux pour Cameron Diaz, qui semble avoir retrouvé l'envie de jouer après s'être reconvertie dans le bien-être, avoir lancé un vin bio et avoir accueilli son premier enfant en 2020, à 47 ans.