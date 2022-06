Crunchyroll : voici comment les animes sont doublés en version française

Avec le boom des animes en France, les comédiens de doublage s’attèlent à des VF encore très demandées. En atteste le service de streaming Crunchyroll, qui vient d’inaugurer son premier studio de doublage en France. Des locaux basés à Tourcoing, près de Lille, où CNEWS a pu découvrir les coulisses et toutes les facettes derrière l’adaptation francophone des séries venues du Japon.

Le métier de comédien est souvent la passion d’une vie, celui de comédien de doublage est aussi le travail d’une voix. Et en matière de japanimation, c’est tout un panel de personnages haut en couleur auquel ces acteurs doivent donner vie. En France, Crunchyroll diffuse plusieurs dizaines de titres venus du Japon, mais sur quelques 800 séries disponibles en VOSTFR, seulement 10 % du catalogue profite d’une VF. Pour développer ses ambitions, ce service de vidéo à la demande collabore avec plusieurs studios de doublage et possède désormais le sien, à Tourcoing. Un lieu qui nous a ouvert ses portes mercredi 29 juin.

Si les versions originales sous-titrées dans la langue de Molière demeurent la norme en matière d’animes - où plusieurs dizaines de séries sont traduites pour notre territoire chaque année -, la VF s’affiche encore comme un format très demandé. «Un tiers des personnes déclare ne pas être prêts à découvrir une série si celle-ci n’est pas doublée en Français», explique-t-on chez Crunchyroll. Une proportion importante qui témoigne de la nécessité d’un doublage pour certaines séries et films, dès lors que la plate-forme estime pouvoir rencontrer un public plus large.

© Crunchyroll

Et avec la généralisation du simuldub, c’est-à-dire le doublage quasi instantané des épisodes quelques jours après leur diffusion au Japon, le studio de Tourcoing dévoile une machine bien huilée où plusieurs dizaines de métiers se croisent. Autour des comédiens de doublage, les studios réunissent des directeurs artistiques, des ingénieurs du son, des directeurs techniques, des coordinateurs de talents et des traducteurs. Tous doivent avoir une vue globale de la série et recruter un casting de professionnels qui colleront aux personnages, à leur phrasé respectif ainsi qu’à ce qu’apportent les seiyû, nom donné aux acteurs japonais qui prêtent leurs voix aux personnages originaux.

10 à 12 épisodes en VF par semaines

Un investissement que Crunchyroll estimait nécessaire après avoir racheté récemment son concurrent Wakanim, qui proposait notamment les VF de L’Attaque des Titans, de Demon Slayer ou encore de Ranking of Kings. Trois gros hits dont les doublages français ont été salués par les fans d’animes. «Il y a deux ans nous étions capables de doubler 5 à 6 épisodes par semaine. Aujourd’hui, nous pouvons fournir la VF sur 10 à 12 épisodes, dont 6 à 8 peuvent sortir de nos studios de Tourcoing», souligne Olivier Cervantes, directeur de la production chez Crunchyroll France et ancien fondateur de Wakanim, qui confie avoir signé 250 cachets pour le seul moi de mai dernier.

© Crunchyroll

Doubler un personnage, un métier simple ? Pas vraiment, et notre visite de ce studio, qui tourne six jours sur sept, permet d’en percevoir toutes les difficultés. Un épisode d’environ 20 minutes représente une journée entière de travail pour les différents comédiens et les équipes qui devront enregistrer et mixer la VF. Et contrairement aux années 1980-1990 où les séries du Club Dorothée réunissaient d’excellents acteurs mais sans réelle direction artistique en raison d’une méconnaissance de la culture japonaise, les VF d’aujourd’hui se révèlent toujours plus complexes avec un public bien plus exigent.

«Par mesure de confidentialité, les comédiens ne savent rien à l’avance. Ils arrivent au studio et découvrent leurs séquences le jour même», explique Clara Soares qui double ici Chika Fujiwara, une fille hystérique dans Kaguya-sama : Love is War, mais que l’on peut entendre aussi dans Stranger Things où elle incarne Eleven.

Un découpage en courtes boucles

Pour doubler un épisode, celui-ci est découpé en courtes boucles de 45 secondes à une minute, où chaque acteur va isolément enregistrer son personnage sous les recommandations d’un directeur artistique. Un moyen de faciliter les prises et de retravailler rapidement certains points. Lors d’une boucle, le comédien va d’abord regarder la séquence en version originale doublée par le seiyû japonais. Le but est d'en percevoir le ton, le rythme et les subtilités avant de se lancer à son tour en lisant la bande rythmo où sont écrits les dialogues avec des annotations du traducteur.

On ne fait pas ce qu'on veut sur un doublage, il faut être fidèle à ce que le seiyû a fait. Benoit Du Pac, comédien de doublage

«On ne fait pas ce qu’on veut sur un doublage, notre travail doit être fidèle à ce que le seiyû a fait. Nous nous mettons dans le contexte du personnage, regardons aussi l’époque à laquelle se déroule une série, le lieu de la scène, le rang social de notre protagoniste... Ce sont des indicateurs important», souligne Benoît Du Pac, comédien aguerri qui a doublé de nombreuses stars américaines, mais aussi des personnages emblématiques de la japanimation, comme Eikichi Onizuka dans GTO.

Tenir compte des subitilités de la langue japonaise

«Les ayants-droits japonais nous font confiance, mais nous travaillons en faisant très attention à la communauté, tout en respectant ce que peut apporter le comédien», ajoute Enzo Ratsito, directeur artistique sur Ranking of Kings et Spy x Family, et connu aussi pour être la voix de Tanjiro dans la VF de Demon Slayer. Pour ce dernier, «ce métier de passion doit également tenir compte de la langue japonaise avec des réactions typiques que des occidentaux feraient moins». De petites attentions respectueuses et qui font généralement plaisirs aux fans.

«J’essaye d’être le plus sincère possible. J’essaye d’être viscéral et non pas cérébral, pour donner plus de corps à mon personnage. Il y a aussi ma sensibilité que le directeur artistique vient chercher. Je dois donc trouver un équilibre. Je prends également garde à ce qui se passe à l’image, au sens de la scène. Je découvre le texte ensuite pour jouer une situation et non pas un texte, car un même texte peut donner plusieurs situations et la précision fait le thème», estime Glen Hervé, comédien qui incarne Loid Forger dans la série du moment Spy X Family.

Et à celles et ceux qui voudraient suivre leurs pas, la célèbre Brigitte Lecordier, dont la voix a bercé l'enfance de nombreux Français avec Son Goku dans Dragon Ball ou récemment Bojji dans l'excellent Ranking of Kings, recommande de suivre d'abord des cours de théâtre. «Il faut absolument savoir jouer toutes les situations de comédies, explique-t-elle. Il faut aussi croire en soi et aller rencontrer tous les directeurs artistiques pour montrer que l'on sait jouer. N'hésitez pas à vous présenter dans les studios et à faire stages. Cela aide à developper sa technicité. Surtout, lorsqu'on fait un essai, dites-vous qu'il faut qu'une seule personne soit prise et que ce soit vous !»