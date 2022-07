Été 2022 : ces 5 podcasts sur les histoires vraies à écouter

Que cela soit sur la plage, dans un parc ou dans les transports, voici cinq podcasts consacrés à la vie quotidienne à écouter et ré-écouter pendant l'été.

«Ta meilleure vie», pour les anecdotes de personnalités

Le concept est simple : répondre aux questions existentielles à travers des témoignages de personnalités. Depuis le 26 mai, la réalisatrice Edie Blanchard a ainsi accueilli Clara Luciani, M, Jérôme Niel ou encore Myd. Tous partent d’expériences vécues avec une approche engagée. Le tout avec humour et digression. Parmi les thématiques abordées : comment survivre à un chagrin d’amour, comment retrouver son âme d'enfant, comment paraître normal alors qu’on se trouve bizarre…Pour écouter, cliquer ici.

«Transfert», pour tout savoir sur votre alter-ego

«Ils s'appellent Serge, Mathieu, Hugo. Elles s'appellent Nathalie, Lara, Lucile... Tous nous ouvrent les portes de leur intimité, nous racontent leurs secrets». La première phrase de présentation du podcast de Slate Transfert résume à merveille son contenu. Chaque semaine, une personne raconte une histoire vraie, parfois émouvante, parfois drôle, parfois excitante, parfois tout en même temps. Si vous avez toujours rêvé de «connaître les péripéties secrètes de vos voisins, ce qui a transformé la personnalité de votre cousin ou la raison pour laquelle votre collègue n'arrive plus à faire confiance à personne», ce podcast est fait pour vous. Il est d’ailleurs possible d’y participer en écrivant à [email protected]. Pour écouter, cliquer ici.

«La poudre», pour être en phase avec la société

Depuis 2016, des femmes artistes, militantes ou politiques se succèdent au micro de la journaliste et écrivaine Lauren Bastide, afin de se «raconter et de prendre le pouls des luttes féministes et antiracistes contemporaines». Ces récits sont également enrichis de documentaires événementiels, de tables rondes et d’analyses par des expertes des luttes pour les droits des femmes, en France et dans le monde. Le tout pour «former un tableau captivant de la société à l’heure de la révolution #MeToo». Pour écouter, cliquer ici.

«Les pieds sur terre», pour des reportages sans commentaires

Chaque jour, le podcast «Les pieds sur terre» propose une demi-heure de reportage sans commentaire sur France Culture. Avec une palette de thématiques particulièrement variées : les gagnants au Loto, la résistance en Ukraine, les donneurs de sperme, les villages fantômes…Pour écouter, cliquer ici.

«Le cœur sur la table», pour réinventer l'amour

L’amour est un sujet universel, ce n’est pas un secret. Et «parce que s’aimer est l’une des façons de faire la révolution», le podcast «Le cœur sur la table» propose un épisode par semaine pour «réinventer nos relations amoureuses, nos liens avec nos amis, nos parents et nos amants». Pour écouter, cliquer ici.