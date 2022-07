Royaume-Uni : Buckingham Palace ouvre ses portes au public dès le 22 juillet

Chaque été, le Palais de Buckingham ouvre ses portes au public. Cette année, la résidence iconique de la reine, qui depuis la crise sanitaire préfère habiter à plein temps au château de Windsor, accueillera les visiteurs à partir du 22 juillet, et jusqu’au 2 octobre.

Résidence officielle des souverains britanniques depuis 1837, les intérieurs du palais de Buckingham seront ouverts aux visiteurs durant un peu plus de deux mois. Accessibles sur réservation et au tarif de 36 euros par adulte et 20 euros par enfant, ces visites permettront de découvrir une vingtaine de salles parmi les 775 pièces que compte cet emblème de la monarchie britannique.

Parmi elle, les salles d’apparat dont la salle du trône, régulièrement décor des photos officielles de mariage de la famille royale, la salle à manger ou encore la galerie de portraits. Plusieurs toiles de maître, à l'instar de tableaux de Rubens, Vermeer ou encore Poussin ponctueront la découverte de ce qui n'était à l'origine qu'une modeste maison de ville appartenant aux Ducs de Buckingham au début du XVIIIe siècle, avant de devenir le palais fastueux que l'on connait.

Une exposition à l'occasion du jubilé

Alors que la reine a célébré en juin dernier ses 70 ans de règne, le plus long jamais effectué par un monarque britannique, une exposition spécialement imaginée pour le jubilé de platine d'Elizabeth II sera présentée au sein du Palais. Intitulée «Jubilé de platine : l'accession de la reine», elle revient sur l'accession au trône d'Elizabeth II le 6 février 1952, à la mort de son père le roi Georges VI, alors qu'elle n'avait que 25 ans.

Les premiers portraits de la monarque et certains de ses bijoux personnels, dont un diadème en diamant, y seront notamment présentés. L'occasion de revenir sur un pan de la vie de sa majesté à l'endroit même où l'histoire de la monarchie s'écrit encore aujourd'hui, comme en ont témoigné lors du jubilé les quelques apparitions au balcon de la reine et de sa famille, véritable moment incontournable des festivités.