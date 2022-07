Été 2022 : 5 fondations et centres d'art à visiter dans le sud-est de la France

Outre les après-midis à la plage et les balades en forêt, la période estivale est le moment parfait pour s’octroyer une pause culturelle. De très belles fondations et centres d’art existent un peu partout en France, et notamment dans le sud-est. Voici quelques adresses à ne surtout pas rater, entre visite et flânerie dans les jardins.

Fondation Hartung-Bergman à Antibes (06)

Ouverte au public depuis mai 2022, la fondation Hartung-Bergman est la nouvelle merveille architecturale de la Côte d'Azur. Située à Antibes, cette sublime villa va abriter des expositions. La première, «Les archives de la création», proposée jusqu’au 30 septembre 2022, retrace les secrets des œuvres d’Anna-Eva Bergman et Hans Hartung, les deux artistes peintres qui ont donné leur nom au lieu. Une jolie exposition à voir, ainsi que les 1500m2 de jardin.

Fondation Hartung-Bergman, 173, Chemin du Valbosquet, Antibes (06).

Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence (06)

Dédiée à l’art moderne et contemporain, la fondation Maeght a été inaugurée en 1964 par André Malraux. Située dans le magnifique village de Saint-Paul de Vence, elle est la toute première fondation privée d’art de France. On y retrouve de nombreuses peintures, sculptures et dessins, mais également des expositions temporaires. En ce moment, l’art abstrait est à l’honneur : l’exposition plonge le visiteur dans les années 1950 à 1980. De grands noms y sont exposés, comme Alexander Calder, Jean Tiguely ou encore Victor Vasarely.

Fondation Maeght, 623, Chemin des Gardettes, Saint-Paul de Vence (06).

Fondation Vasarely à Aix-en-Provence (13)

Ce centre architectonique (structure impressionnante qui mêle art et architecture) érigé par l’artiste contemporain Victor Vasarely accueille des expositions et divers évènements culturels. Ici, l’intérêt est autant dans les expositions au sein du centre que dans la structure elle-même. L’exposition «Modernités Cosmiques», actuellement à l’affiche, met en lumière des oeuvres d’artistes d’avant-garde ainsi que leur intérêt pour l’univers cosmique. Brassaï, Alain Jacquet ou encore Max Ernst sont à l’honneur.

Fondation Vasarely, 1, Avenue Marcel Pagnol, Aix-en-Provence (13).

Villa Carmignac sur l’île de Porquerolles (83)

La fondation Carmignac détient une collection d’art contemporain assez exceptionnelle, qui compte pas moins de 300 œuvres. Jean-Michel Basquiat, Keith Haring ou encore Andy Warhol se côtoient au sein de cette fondation. Cette dernière a créé un lieu d’expositions dans la Villa Carmignac sur l’île de Porquerolles. Celle-ci est à voir absolument, ainsi que ses jardins où des œuvres spécialement crées pour l’occasion y sont exposées. En ce moment, la villa est transformée en labyrinthe à l’occasion de l’exposition «Le Songe d’Ulysse».

Villa Carmignac, Île de Porquerolles - La Courtade, Hyères (83).

Villa Eileen Gray à Roquebrune-Cap-Martin (06)

Voilà un site qui en jette : la villa E-1027, véritable pépite artistique de la Côte d’Azur. Dominant la baie de Roquebrune-Cap-Martin, la villa a été construite de 1926 à 1929 et est la première création d’Eileen Gray. A l’intérieur de ce splendide domaine à la vue époustouflante, l’exposition «E 1027, un mobilier acteur d’architecture», est à voir pendant tout l’été. Un très bel évènement qui regroupe les sources, recherches et méthodes qui ont permis de réaliser les ameublements et décorations de la villa.

Villa E-1027 Eileen Gray, E-1027 Sentier Massolin, Roquebrune-Cap-Martin (06).