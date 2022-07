«Astérix & Obélix : L’Empire du Milieu» : une première affiche dévoilée

Alors que le film événement «Astérix & Obélix : L’Empire du Milieu», signé Guillaume Canet, est attendu dans les salles obscures dans huit mois, un premier visuel a été dévoilé ce lundi par Pathé.

Réalisé par Guillaume Canet, «Astérix & Obélix : L’Empire du Milieu», cinquième film en prises de vues réelles mettant en scène les personnages de BD créés par René Goscinny et Albert Uderzo, se montre un peu plus.

Une affiche teaser de cette superproduction, qui sortira au cinéma le 1er février 2023, a été partagée par Pathé ce lundi 4 juillet.

Sur ce premier visuel, figurent les deux irréductibles Gaulois campés par Guillaume Canet et Gilles Lellouche, qui succède à Gérard Depardieu dans le rôle mythique d'Obélix. Devant le bouclier, on aperçoit également leur petit compagnon à quatre pattes Idéfix, qui va suivre les héros jusqu'en Chine.

Dans ce nouvel opus, basé pour la première fois sur un scénario original, les inséparables valeureux guerriers quitteront en effet leur village pour venir en aide à la Princesse Fu-Yi (Julie Chen) et sauver sa mère l’impératrice de Chine, emprisonnée par Deng Tsin Quin (Bun Hay Mean), un prince félon.

©DR

une pléiade de stars

Côté casting, on retrouvera également Vincent Cassel, qui se glissera dans la peau de César, Marion Cotillard qui prêtera ses traits à Cléopâtre, mais aussi Jonathan Cohen (Graindemaïs), José Garcia (Biopix), Ramzy Bedia (Epidemaïs), Jérôme Commandeur (Abraracourcix), ou encore Philippe Katerine (Assurancetourix).

Autres invités prestigieux : la chanteuse Angèle, en Falbala, Bigflo & Oli (Adbelmalix et Toufix), les youtubeurs Carlito et McFly (Radius et Cubitus), mais aussi Zlatan Ibrahimovic. Le footballeur suédois interprètera quant à lui un soldat romain prénommé…Antivirus.