«Dune 2» : le tournage a débuté

Annoncé pour l’été, le tournage de «Dune 2» a débuté. Alors que la semaine dernière, la sortie du long métrage de Denis Villeneuve a été reportée d’un mois et décalée au 17 novembre 2023, le planning de tournage est maintenu. Il aurait débuté ce lundi 4 juillet en Italie et se poursuivra dès le 21 en Hongrie.

Action. Malgré le report de sa sortie, annoncée à l’origine pour le 20 octobre 2023 et décalée au 17 novembre, la suite de Dune est dans les starting-blocks. Le film dont le scénario est bouclé aurait débuté son pré-tournage en Italie ce lundi 4 juillet pour deux jours, a rapporté Deadline. Il se déroulerait à Altivole en Vénétie aux abords de la tombe de Brion, lieu de sépulture aux lignes contemporaines conçu par l’architecte Carlo Scarpa. Un édifice massif construit sur huit ans, entre 1970 et 1978.

Suite du tournage à Budapest

Après ces deux jours au nord-est de l’Italie, l’équipe du film doit se retrouver, toujours selon le site américain, dès le 21 juillet à Budapest, en Hongrie, pour la suite de cette aventure qui prend donc de plus en plus forme. Alors que le premier volet, a connu un succès retentissant, sa suite, qui doit s’attaquer à la seconde partie du roman de Frank Herbert, réunit à nouveau, sous la houlette de Denis Villeneuve, les acteurs Timothée Chalamet (Paul Atréides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica Atréides), Zendaya (Chani) et Javier Bardem(Stilgar).

Elle mettra également à l'écran de nouveaux venus à l’instar de Léa Seydoux dans le rôle de Lady Margot. Et si Denis Villeneuve met en boîte la suite de «Dune» durant l'été, le réalisateur ne semble pas rassasié. Il rêverait de prolonger encore l'aventure avec un troisième volet, comme il l'a confié fin 2021 à Entertainment Weekly. Il se verrait ainsi bien adapter «Dune : Messiah», ouvrage qui fait suite au roman «Dune».

En attendant, «Dune 2» est prévu dans un peu plus d'un an dans les salles obscures.