Thor : Chris Hemsworth va-t-il poursuivre l’aventure dans la peau du dieu du Tonnerre ?

Véritable figure emblématique de la saga Thor de Marvel, l’interprète du dieu du Tonnerre Chris Hemsworth a laissé planer le doute sur une éventuelle participation à un cinquième opus en raison d’une fin de contrat avec la firme américaine fixée après «Thor Love and Thunder», dans les salles le 13 juillet prochain.

Une fin de contrat et des doutes. Alors que son contrat initial avec Marvel couvrait 4 épisodes de Thor, l’acteur Chris Hemsworth réfléchirait à poursuivre l’aventure avec la franchise qui l’a révélé au grand public.

«À chaque fois qu’il est question de faire un nouveau long-métrage avec Thor, je m’interroge sur ce qu’on pourrait faire de neuf avec ce personnage. Pour que je rempile, il faudrait un angle, une vision et un script vraiment uniques, qui partent dans une nouvelle direction. Sinon, j’aurais trop peur de me répéter. Mais vu ce qui se passe dans Thor : Love and Thunder, tout est possible», a assuré l’acteur australien dans un entretien accordé à Première.

Son choix se fera selon l’avis du public

Toutefois, Chris Hemsworth a nuancé ses propos dans une autre interview donnée à ExtraTV le 24 juin dernier, assurant que les fans auraient le dernier mot à ce sujet. «Jusqu'à ce que le public et les fans me disent 'on en a assez de toi', alors je reprendrai ce rôle. C'est le plus amusant !», a affirmé la star.

Si le format de la prochaine aventure de Thor n’a pas encore été dévoilé, nul doute sur la sortie prochaine de nouveaux épisodes de la saga en raison de la fin ouverte du dernier «Thor Love and Thunder», qui sortira dans les salles de l’Hexagone le 13 juillet prochain.

Depuis le début de son contrat avec Marvel, Chris Hemsworth a déjà endossé à huit reprises le costume du dieu du Tonnerre.