Deux festivals insolites à ne pas rater cet été

Du jazz mêlé à la gastronomie, des parcours secrets… Certains festivals offrent des propositions décalées et pleines d’originalité. Zoom sur deux d’entre eux.

Saveurs jazz

Du 7 au 10 juillet, le Saveurs Jazz Festival revient pour sa 13ème édition. Dans le parc arboré de Segré-en-Anjou-Bleu (49), l’évènement proposera une alliance entre musique et gastronomie. Côté programmation musicale, des artistes renommés comme des découvertes du jazz seront présents. La voix magique d’Ayo viendra clôturer l’édition.

Côté gastronomie, c’est le chef angevin Samuel Albert qui enchantera les papilles des visiteurs. Sans oublier l’émission de radio «La marmite», qui fera la part belle aux produits locaux, en public et en direct.

Saveurs jazz, du 7 au 10 juillet à Segré-en-Anjou-Bleu.

Les nuits secrètes

Le festival fête ses 20 ans ! Du 22 au 24 juillet, les nuits secrètes proposeront trois jours de concerts, avec plus d’une quarantaine d’artistes. Parmi eux : Damso, PNL, Jamie XX, Vitalic, Orelsan, Juliette Armanet, Ascendant Vierge… Au-delà de la programmation musicale, l’évènement se distingue par ses parcours secrets, ingrédient mythique du festival !

Le concept est simple : et si vous embarquiez pour une destination inconnue afin d'assister au live d’un artiste dont le nom est tenu secret jusqu’au dernier moment ? Cette pratique, qui «bouscule gentiment les habitudes du public et des artistes, remet l’instinct et la curiosité au cœur même de l’expérience». Le tout «avant ou pendant le festival, au lever du jour ou à l’heure de la sieste, à pied, à vélo ou en bus» ! C’est parti.

Les nuits secrètes, du 22 au 24 juillet à Aulnoye-Aimeries.