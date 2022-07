Le biopic d'Olivier Dahan consacré à Simone Veil a sa première bande-annonce

En salle le 12 octobre prochain, la première bande-annonce de «Simone, le voyage du siècle», biopic d’Olivier Dahan consacré à Simone Veil, campée à l’écran par Elsa Zylberstein et Rebecca Marder, a été dévoilée.

Une bande-annonce poignante. Les premières images du nouveau film d’Olivier Dahan ont été partagées par Warner Bros. Après la vie d’Édith Piaf dans «La Môme» avec Marion Cotillard, puis celle de Grace de Monaco campée par Nicole Kidman, le réalisateur retrace dans ce nouveau biopic le destin hors du commun de Simone Veil, rescapée du camp d’Auschwitz, devenue ministre de la Santé et à l’origine de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse.

Pudeur et engagement

Alors qu’en mai 2021, Elsa Zylberstein avait partagé une première photo du tournage proprement incroyable, tant la ressemblance entre la comédienne et Simone Veil y était évidente, ces nouvelles images puissantes lèvent le voile sur ce film attendu en salle en octobre prochain, après avoir été reporté de près d’un an. Olivier Dahan y dresse à l’écran avec pudeur, émotions et engagement, le portrait d’une femme de conviction, de son enfance et adolescence marquée par l’horreur de la Shoah à ses combats politiques, qui résonnent encore dans l’actualité.

Découvrez les premières images de SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE, le nouveau film événement d’Olivier Dahan avec @ZylbersteinElsa et Rebecca Marder.





Au cinéma le 12 octobre. pic.twitter.com/U7zzQQoMAj — Warner Bros France (@warnerbrosfr) July 3, 2022

Un rôle partagé à l’écran par deux comédiennes, Rebecca Marder et Elsa Zylberstein, qui camperont cette figure historique au fil de sa vie.

Un personnage qu’Elsa Zylberstein a embrassé avec passion. «C’est un honneur. C'est vertigineux, émouvant et fort d’incarner une telle femme, une femme puissante qui a marqué l’histoire», avait partagé l’actrice sur Instagram il y a un peu plus d’un an.

À l'affiche le 12 octobre prochain, «Simone, le voyage du siècle» réunit également à l'écran Elodie Bouchez, Judith Chemla, Olivier Gourmet, Sylvie Testud ou encore Philippe Torreton.