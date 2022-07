Carlos Santana : le guitariste de légende victime d'un malaise en plein concert

Ce mardi 5 juillet, le guitariste Carlos Santana se produisait sur scène près de Detroit quand il a été pris d’un malaise, rapporte TMZ.

L’urgence médicale a été rapidement prise en charge. Alors qu’il entamait la cinquième chanson de son set au Pine Knob Music Theatre situé près de Detroit ce mardi 5 juillet, le guitariste Carlos Santana a soudainement été pris d’un malaise. Il s’est assis devant la batterie puis s’est effondré en arrière, ont rapporté des témoins à TMZ.

Des membres de son équipe et des ambulanciers ont rapidement accouru vers lui, continue d’expliquer le site people qui a mis en ligne une vidéo dans laquelle on peut voir qu’une bâche noire a été sortie afin de protéger l’artiste des regards pendant que des soins lui étaient prodigués.

Heureusement plus de peur que de mal, car l‘homme de 75 ans est finalement revenu saluer la foule. Il aurait été «submergé par l’épuisement, la chaleur et la déshydratation». La légende de la musique a tout de même été ensuite conduit à l’hôpital pour observation, mais son représentant a fait savoir à TMZ qu’il allait «bien».