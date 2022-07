Festival OFF d'Avignon : 5 chiffres clefs de l'édition 2022

Alors que le coup d’envoi du festival Off d’Avignon est donné ce jeudi 7 juillet, et s'étalera sur un peu plus de trois semaines, voici les cinq chiffres à retenir de cette 56e édition.

1.570 spectacles programmés

Dès aujourd'hui et jusqu'au 30 juillet, ce sont pas moins de 1.570 spectacles qui seront donnés dans le cadre du festival Off. Un chiffre proche de l'édition 2019, année record avec 1.592 spectacles. Si tous les genres sont représentés, le théâtre se taille la part du lion avec pas moins de 912 pièces programmées.

L'humour lui emboîte le pas puisque 253 one man shows ou specatcles de café-théâtre y seront donnés, suivis par de nombreux spectacles musicaux (150). La danse (68), le théâtre d'objets (63), le cirque (43) ou encore la poésie (42) y sont également représentés.

1.183 spectacles donnés pour la première fois

Alors que le festival Off est le plus grand marché du théâtre dans l'Hexagone, nombreuses sont les compagnies à venir y dévoiler leur création en quête d'un producteur ou d'un programmateur. Cette année, 1.183 spectacles seront donnés pour la première fois à Avignon, preuve du vivier créatif que constitue ce rendez-vous créé en 1966.

180 spectacles dédiés au jeune public

Tous les publics trouveront leur compte à Avignon. Avec 180 spectacles jeune public, les enfants, de six mois à l'adolescence, ne seront pas en reste. Rajeunir son public figure d'ailleurs parmi les grands chantiers du Off, dont l'âge moyen des festivaliers est de plus de 50 ans.

1.200 compagnies font le déplacement

Le Off accueillera pour cette 56e édition 1.200 compagnies. Majoritairement issues du territoire national, 1.094 sont des compagnies françaises. Mais le festival OFF attire au-delà des frontières puisque 66 d'entre elles viennent de l'international.

138 lieux accueilleront les festivaliers

Au total 138 lieux dont 124 théâtres accueilleront le public. Un chiffre stable avec en 2022 un nouveau venu puisque la Scala Paris inaugure une nouvelle «antenne» à Avignon : la Scala Provence. Ce nouveau théâtre dévoile sa première programmation cet été, mais hors festival, il deviendra 11 mois par an un lieu de résidence et de création pour les artistes.

33.000 levers de rideau sur 23 jours

Sur un peu plus de trois semaines, les théâtres d’Avignon connaîtront environ 33.000 levers de rideau. En moyenne, ce sont donc un peu plus de 1400 représentations qui seront données quotidiennement au fil de ces 23 jours.