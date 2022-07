Les Minions : quelle langue les personnages parlent-ils ?

Pour le plus grand bonheur des fans, les Minions sont de retour au cinéma dans un deuxième film centré cette fois-ci sur la jeunesse de Gru. A cette occasion, CNEWS s'est penché sur l'étrange langage de ces petits serviteurs jaune-banane.

Les Minions ne parlent pas notre langue et pourtant, nous comprenons certains de leurs mots. Et pour cause, d’après l’un des créateurs des personnages, Pierre Coffin, il s’agirait d’un mélange de français, d’espagnol et d’italien avec une petite touche d’anglais.

Plusieurs mots qui n’ont alors aucun rapport entre eux sont assemblés dans une même phrase, ce qui donne le langage minion. Ne soyez donc pas surpris si vous entendez «chipolata» ou encore «poulet tikka massala» durant «Les Minions 2 : il était une fois Gru».

D’ailleurs, c’est Pierre Coffin lui-même qui double chaque Minion depuis le premier «Moi Moche et Méchant», et ce, dans une seule langue pour tous les pays.