Sex Pistols : la série événement disponible sur Disney+

La série «Pistol», dédiée au groupe mythique, est disponible sur Disney+. Réalisée par Danny Boyle, elle revient sur la naissance des Sex Pistols et de la scène punk en Angleterre.

Le titre, simple et efficace, ne laisse pas de doute sur le sujet : «Pistol». Contrairement aux derniers biopics sortis, il ne s’agit pas d’un film mais d’une série de six épisodes dédiée aux Sex Pistols. Adaptée des mémoires du guitariste Steve Jones, elle revient sur la naissance de ces icônes de la musique.

L’ambiance de l’époque est reconstituée avec précision, que cela soit dans les costumes, les décors, ou encore à travers le grain de l'image.

Côté casting, John Lydon est incarné par Anson Boon, le guitariste Steve Jones par Toby Wallace, le batteur Paul Cook par Jacob Slater, la bassiste Glen Matlock par Christian Lees et Sid Vicious par Louis Partridge. Leur célèbre manager Malcolm McLaren est interprété par Thomas Brodie-Sangster tandis que la mannequin Jordan est campée par Maisie Williams.

La série a néanmoins failli ne pas voir le jour. En effet, au-delà des difficultés liées à la pandémie, le chanteur du groupe John Lydon était formellement opposé au projet. Pour lui, Danny Boyle et la production auraient transformé l’histoire du groupe en un conte de fées loin de la vérité. Interrogé par The Guardian sur le sujet, Danny Boyle a répondu : «J’aime Lydon pour ce qu’il fait et je ne veux pas qu’il aime absolument la série, je veux qu’il l’attaque. C’est son droit le plus absolu. Pourquoi changerait-il la ligne de conduite qui a rythmé sa vie ?»