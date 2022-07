Cinéma : découvrez la première bande-annonce d'«Amsterdam», le nouveau film de David O. Russell

La première bande-annonce du nouveau film de David O. Russell, intitulé «Amsterdam», a été révélée. Au cinéma le 2 novembre prochain, ce polar historique réunit un casting cinq étoiles.

Sept ans après «Joy», David O. Russell est de retour derrière la caméra avec «Amsterdam», une épopée policière inspirée en partie de faits réels. «Presque tout est vrai», est-il écrit dans cette première bande-annonce alléchante, dévoilée ce jeudi 7 juillet par 20th Century Studios et New Regency.

Ce polar, qui se situe dans les années 1930, raconte l’histoire de trois amis, campés par l’acteur oscarisé Christian Bale, que le cinéaste dirige pour la troisième fois, Margot Robbie et John David Washington, qui se retrouvent accusés de meurtre et au cœur de l’une des intrigues les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine.

une distribution prestigieuse

Alors que cet avocat, ce médecin et cette infirmière se sont faits la promesse de toujours se protéger mutuellement, le trio va tenter de découvrir ce qu’il s’est réellement passé et de prouver son innocence. Attendu dans les salles obscures le 2 novembre prochain, le long-métrage est servi par un casting de haute volée.

Outre Christian Bale, Margot Robbie, et John David Washington, le réalisateur de «American Bluff» et de «Fighter» s’est entouré de Robert de Niro, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, et de Alessandro Nivola. Autres stars à l'affiche : Rami Malek, Mike Myers, Zoe Saldaña, ainsi que la chanteuse Taylor Swift.