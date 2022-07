L'acteur James Caan (Le Parrain, Misery) est décédé à l'âge de 82 ans

L’acteur américain James Caan, connu pour avoir joué dans «Le Parrain» et «Misery», est décédé mercredi 6 juillet, a annoncé sa famille ce jeudi. Il était âgé de 82 ans.

Une triste nouvelle. C’est sur les réseaux sociaux, ce jeudi, que la famille de l’acteur américain James Caan a annoncé son décès survenu le soir du mercredi 6 juillet.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.





The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.





— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022