Michael Jackson : Sony retire trois chansons contestées des sites de streaming

De longue date au centre d’une polémique quant à la véritable identité de leur interprète, trois chansons de Michael Jackson ont été retirées des sites de streaming, ont déclaré mercredi Sony et les ayants droit du défunt chanteur.

Des années qu'elles irritent les fans purs et durs. «Breaking News», «Monster» et «Keep Your Head Up», trois chansons apparaissant dans la compilation «Michael», sortie en 2010, soit un an et demi après la mort par arrêt cardiaque de la superstar américaine, ont été retirées des sites de streaming.

En conséquence, seules sept chansons de l'album de 10 titres sont désormais disponibles sur Spotify, Apple Music et YouTube Music.



Certains fans soutiennent en effet depuis des années que la voix sur ces morceaux appartient en fait au chanteur américain Jason Malachi, ce que Sony, qui gère le catalogue de Michael Jackson, persiste à démentir.

Un porte-parole du site officiel de Jackson a déclaré que cette décision «n'avait rien à voir avec leur authenticité». La maison de disques et les ayants droit ont expliqué avoir décidé de retirer ces chansons car il s'agissait de «la plus simple et de la meilleure façon de laisser les débats autour de cette chanson derrière nous, pour de bon (…) The Estate et Sony Music pensent que la conversation continue sur les morceaux empêche la communauté des fans et les auditeurs occasionnels de Michael Jackson de concentrer leur attention là où elle devrait être - sur le catalogue musical légendaire de Michael».

une action en justice

La nouvelle arrive huit ans après qu'une fan a intenté une action en justice contre la succession de Jackson et Sony Music pour avoir prétendument utilisé de fausses voix sur les morceaux susmentionnés. Un juge a statué en 2018 que les deux parties ne savaient pas avec certitude si Jackson chantait sur les chansons en question.

«Parce qu'[ils] manquaient de connaissances réelles sur l'identité du chanteur principal de [Breaking News, Monster et Keep Your Head Up], ils ne pouvaient tirer une conclusion sur cette question qu'à partir de leurs propres recherches et des preuves disponibles», lit-on dans les documents judiciaires. Les juges ont donc conclu que toute affirmation faite sur la couverture de l'album ou dans le matériel promotionnel «constituait une déclaration d'opinion plutôt qu'un fait».

Sorti en 2010, «Michael» avait été le premier album de musiques inédites à sortir après la mort de Michael Jackson d'une overdose de propofol en 2009 (un second album posthume, Xscape, était sorti en 2014).

Avant même que le disque n’arrive en magasin, la famille de la star avait émis des doutes quant à savoir s'il avait réellement chanté sur toutes les chansons. «J'ai tellement essayé d'empêcher cette folie, mais ils n'ont pas écouté», avait tweeté le neveu de Jackson, Taryll. «Cela ne lui ressemble pas », avait écrit sa sœur, La Toya.

L'histoire officielle raconte que Jackson les aurait écrites et enregistrées en 2007. Pourtant, des rumeurs persistantes avaient fait savoir que les voix avaient été fournies par un chanteur américain appelé Jason Malachi, qui en aurait apparemment pris le crédit dans un post Facebook de 2011. Alors Michael ou pas Michael ? Les fans ne peuvent désormais plus se faire une idée par eux-mêmes via les platefomes de streaming.