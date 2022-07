Quentin Tarantino fait de drôles de révélations sur l’éducation cinématographique de son fils

Le réalisateur multirécompensé a fait des confessions sur l’éducation cinématographique qu’il donne à son jeune fils. Et elles sont pour le moins étonnantes puisque Quentin Tarantino a expliqué être fan de Peppa Pig.

Les choix de Quentin Tarantino. Mais que peut regarder l’un des plus grands réalisateurs avec ses enfants ? Interrogé sur la manière dont il introduit son fils au cinéma, Quentin Tarantino a expliqué dans les colonnes du magazine britannique Empire être un grand fan de Peppa Pig et n’avoir vu qu’un seul film, choisi par accident, avec son petit garçon, âgé de 2 ans.

Fruit de son union avec la chanteuse israélienne Daniella Pick, son fils Léo, né en février 2020, a ainsi découvert le cinéma en regardant « Moi, moche et méchant 2 », a confié le réalisateur. Un choix fait par inadvertance a confessé l’artiste riche d’une carrière de plus de trente ans. « Je pensais que je regardais un dessin animé des Minions, et j'ai réalisé que c'était Moi, moche et méchant, partie 2 », a raconté le réalisateur de « Pulp Fiction », « Kill Bill », « Django Unchained » et dernièrement « Once upon a time… in Hollywood ».

Quentin Tarantino est alors revenu un peu plus en détail sur cette expérience. « Il semblait être intéressé par le générique d'ouverture, alors je me suis dis, "Ok, j’imagine que nous allons regarder Moi, moche et méchant, partie 2" », a poursuivi le réalisateur, confiant avoir regardé le long-métrage par petits bouts.

« Nous l'avons regardé pendant 20 minutes, jusqu'à ce qu'il soit temps pour lui d'aller au parc, puis le lendemain, nous l'avons regardé encore 15 minutes. Et ainsi, au cours d'une semaine, par petites touches. Le premier film que Leo ait jamais regardé est Moi moche et méchant 2 », note ainsi l’artiste, qui n’a pas manqué de faire une autre révélation surprenante sur ses goûts en matière de programmes jeunesse.

Tarantino adepte de Peppa Pig

Revenant sur un autre programme qu’il regarde avec son petit garçon, le réalisateur a confié être un amateur de la série jeunesse « Peppa Pig ». L’artiste de 59 ans, lauréat de neuf prestigieuses récompenses dont deux Oscars et une Palme d’or, ne tarit d’ailleurs pas d’éloge sur ce programme animé.

« En fait, j'aime 'Peppa Pig' ; Je le regarde beaucoup », a avoué ce dernier. « Je vais le dire – Peppa Pig est la plus grande importation britannique de cette décennie », a finalement conclu la star du cinéma hollywoodien. Une annonce qui ne devrait pas manquer de ravir Neville Astley et Mark Baker, les créateurs du célèbre petit cochon rose.